Joy Beune en Jenning de Boo gaan woensdag een bijzondere strijd met elkaar aan. De twee topschaatsers nemen het tijdens De Zilveren Bal tegen elkaar op op de 3000 meter. Tijdens die clash zal ook Kjeld Nuis een bijzondere rol vervullen. Hij neemt de fans mee in het spektakel.

Het schaatsseizoen is officieel al ten einde, maar de toppers maken zich op voor een toetje in Leeuwarden. De meest besproken race is de 3000 meter tussen regerend wereldkampioene Beune en kersverse wereldkampioen sprint De Boo.

"Bijna vakantie, maar eerst nog één uitdaging", schrijft de schaatsster van Team IKO-X2O op Instagram over de strijd met De Boo. "Hij denkt dat hij me kan verslaan… maar zo makkelijk geef ik mijn titel als regerend wereldkampioen op deze afstand natuurlijk niet weg", zegt ze met een knipoog.

"Hij is een pure sprinter en heeft nog nooit een 3 kilometer gereden. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen… Wat begon als een grap, wordt nu een echte wedstrijd." De Boo grapte tijdens de World Cup in Inzell tegen zijn Reggeborgh-teamgenoot Nuis dat hij dacht Beune wel te kunnen verslaan in een duel. Daar was de vriend van de topschaatsster het echter niet mee eens.

Commentator Kjeld Nuis

Nu zal ze haar gelijk moeten bewijzen op het ijs. Nuis heeft er alle vertrouwen in. "Ik zeg het niet graag maar jij gaat Jenning pakken", reageert hij op het bericht van Beune. Daarin wordt ook onthuld dat de 36-jarige schaatser commentaar gaat geven op de race. "Dus jullie kunnen meekijken!"

Naast de livestream van het evenement, gaat hij namelijk live via Instagram. Daarbij geeft hij commentaar. De wedstrijd zal woensdagavond rond 21.25 uur van start gaan. Beune en Nuis deden ook al wat onderzoek naar de kwaliteiten van De Boo op de 3000 meter via ChatGPT en kwamen daarbij tot een geruststellende conclusie.

'Niet heel snel'

"Wat zou Jenning de Boo kunnen rijden op een 3000 meter in Leeuwarden?", vroegen ze aan AI. Het antwoord deelt het schaatskoppel in een Instagram Story. "Kort gezegd: niet heel snel", oordeelt ChatGPT, tot hilariteit van Beune en Nuis.