Jenning de Boo is één van de beste schaatsers van het moment, maar de Nederlander moest nog regelmatig zijn meerderen erkennen in de Amerikaan Jordan Stolz. Op de WK afstanden wist het Groningse sprintkanon de Amerikaan wel af te schudden, maar hij is nog altijd op zijn hoede.

Op de WK afstanden in Hamar viel alles op zijn plek voor De Boo. De Nederlander reed op de 500 meter een uitstekende race en wist eindelijk zijn plaaggeest Stolz te verslaan. De Boo pakte de wereldtitel en gaf de Amerikaan het nakijken. Maanden later is De Boo nog altijd trots op die race, maar hij ziet ook in dat de omstandigheden wel aan zijn kant waren. Stolz was kort voor het WK ziek geweest. "Ik denk dat dit zeker heeft meegespeeld", is De Boo eerlijk tegenover De Telegraaf.

Toch gaf de winst op het WK ook vertrouwen. De Boo weet dat Stolz zijn grote concurrent zal zijn op de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. "Ik heb bewezen dat ik hem gewoon kan verslaan." De Boo is ook niet veel bezig met hoe Stolz zijn trainingen indeelt en hoe hij in vorm is richting het nieuwe schaatsseizoen. De Groninger focust zich vooral op zichzelf. "Hij post niks op social media: maar ik hou me daar niet mee bezig. Op Stolz heb ik geen invloed, op mijn eigen prestaties wel."

Olympische motivatie

Kijkend naar Stolz weet De Boo in ieder geval één ding zeker: de Amerikaan zal tot op het bot gemotiveerd zijn om goud te pakken op de Olympische Spelen. De Nederlander ziet dat de motivatie voor de spelen bij sporters uit de Verenigde Staten diep geworteld zit. "Als je als Amerikaan goud wint, dan kun je vredig sterven", vertelt De Boo over de op de winst gebrande Stolz.

Stolz zal naar Italië komen met zijn focus op drie afstanden: de 500, 1000 en 1500 meter. Op geen van die afstanden wist de Amerikaan echter het goud te pakken op de WK afstanden in Hamar. Op de 1000 meter werd hij derde achter Joep Wennemars en De Boo. Op de 1500 meter werd Stolz tweede achter Peder Kongshaug.