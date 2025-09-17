Voor alle schaatsers breken er cruciale maanden aan: de Olympische Winterspelen komen langzaamaan dichterbij en dus is het zaak om goed beslagen ten ijs te komen. Jordan Stolz (21) is een van de topfavorieten voor meerdere gouden medailles, maar de Amerikaanse topschaatser kampte onlangs met behoorlijk wat pech.

Hij kwam namelijk bijzonder hard ten val. Dat gebeurde niet op het ijs, maar op de fiets. Tijdens een fietsongeluk ging het in juni helemaal mis bij de twintiger. Hij viel en zat een tijdje in de lappenmand, zo onthult zijn trainer Bob Corby in gesprek met Schaatsen.nl.

Zwaar fietsongeluk

"Hij had een heel zwaar fietsongeluk", vertelt hij maanden later. "Maar het gaat goed, hij is hersteld." De schade leek in eerste instantie enorm, want zijn hele scheenbeen was opengehaald door de val. In de praktijk viel het gelukkig mee. "Hij heeft slechts zes dagen niet getraind." Stolz kan dus opgelucht ademhalen en is inmiddels weer volle bak aan het trainen. "We staan ondertussen alweer zes weken op het ijs."

En dat is hard nodig ook. De komende maanden moeten schaatsers in topvorm geraken om in perfecte vorm bij de Spelen te verschijnen. Voor Stolz worden het zijn tweede Spelen. In 2022 was hij er als piepjonge schaatser al bij, maar kwam hij niet in de buurt van de medailles. Hij werd 13e (500 meter) en 14e (1000 meter). De jaren daarna grossieerde hij in prijzen. Op de WK afstanden en WK allround was hij schier onverslaanbaar.

Geen goud op WK in 2025

Dat veranderde echter in 2025, toen hij op de WK afstanden naast het goud greep. Op de 500 meter won Jenning de Boo, op de 1000 meter waren Joep Wennemars en De Boo beter en op de 1500 meter ging het goud naar Peder Kongshaug. Op de Spelen moet het volgend jaar in Milaan dan maar gebeuren, vindt zijn coach. "We verwachten er veel van", aldus Corby. "We willen dat hij een aantal gouden medailles wint. Maar om dat allemaal uit te werken: er zijn er heel veel die hetzelfde willen."

De coach van het schaatsfenomeen heeft er alle vertrouwen in. Hij vindt zelf dat er voor hem nog maar weinig taken liggen. "Nu ligt er nog wat druk bij mij, maar tegen de tijd dat we bij de Spelen zijn, dan ligt er wat meer druk bij hem." In februari wordt duidelijk hoe het zit met de vorm van de Amerikaan. De Spelen in Milaan vinden plaats van 6 tot en met 22 februari in de Italiaanse stad.