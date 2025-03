Noorse topschaatsster waarschuwt 'opgeblazen' Jordan Stolz en prijst 'ongelooflijke' Jenning de Boo

Bjorn Magnussen doet woensdag voor de zesde keer mee aan De Zilveren Bal. De Noorse schaatser won het feestelijke schaatstoernooi eenmaal. In aanloop naar het event praat hij met Sportnieuws.nl over Jenning de Boo, Jordan Stolz en de schoonheid van de 100 meter.

De Nederlandse topsprinter Dione Voskamp zei het al en Magnussen sluit zich er volledig bij aan: de 100 meter zou een officiële afstand op zich moeten worden in het schaatsen. "Bij atletiek is de 100 meter het grootste spektakel, iedereen kent Usain Bolt", is Magnussen stellig. "Deze afstand heeft bij schaatsen ook veel potentie, ook op de World Cup en het WK. Iedereen weet wat het het wereldrecord van Bolt is."

Het toevoegen van die afstand zou er zelfs voor zorgen dat er nog meer schaatsers prof worden, denkt de Noor. "Als het op het WK en op de Olympische Spelen was, zouden er nog veel meer schaatsers en concurrenten zijn." Er zijn meerdere schaatsers die énorm snel zijn op de 100 meter, maar daarna wat snelheid inleveren en zodoende niet met de top meekunnen op de 500 of zelfs 1000 meter.

Jenning de Boo

Over schaatsers gesproken die wél met de top van die twee afstanden meekunnen: Jenning de Boo. De Nederlandse topsprinter doet woensdag ook mee aan De Zilveren Bal. Magnussen maakt zijn borst nat: "Ik hoop de Nederlandse sprinters een beetje uit te kunnen dagen. Jenning is een ongelooflijke schaatser. Hij heeft vaak laten zien met 9,5 te kunnen openen."

Magnussen verbaast zich over de hoge topsnelheid die De Boo heeft. "Daar kan hij ook een 1000 meter mee winnen. Hij kan volgend jaar om de zege meedoen in Milaan op de 500 en 1000 meter." Daar zal de schaatser van Team Reggeborgh de nodige concurrentie krijgen van Jordan Stolz, die topfavoriet is op die afstanden én daarbij de 1500 meter. Alleen werd Stolz op de afgelopen WK afstanden dus verslagen, onder meer door De Boo op de 500 meter en Joep Wennemars op de 1000 meter.

Jordan Stolz

De Amerikaanse schaatser blies zichzelf vlak voor de WK afstanden namelijk op en werd ziek. Magnussen denkt dat hij wat beter op zijn lichaam moet passen. "Stolz laat dit jaar zien dat hij de beste schaatser ooit is. Hij wint alle afstanden - van 500 tot en met 1500 meter - op bijna alle World Cups. Ik kan me voorstellen dat het zwaar is: hij is een van de schaatsers die altijd overal aan mee wil doen." Stolz zal leren van zijn zware programma en 'extreem sterk' voor de dag komen op de Spelen, verwacht Magnussen.

Sociale media

Magnussen ziet ook er op dat sociale media steeds meer aandacht is voor het schaatsen. "In de toekomst kunnen we dat nog groter maken." Magnussen weet nog wel een manier om schaatsen nog sneller populair te maken: "Daar kan die 100 meter ook bij helpen."