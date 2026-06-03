Jutta Leerdam geniet sinds haar gouden Olympische Winterspelen volop van haar schaatsloze periode. De topschaatsster is de voorbije maanden voornamelijk buiten Nederland te bewonderen en viert aan de andere kant van de wereld nieuwe hoogtepunten. Daar deelde ze onlangs een fraai overzicht van.

Op Instagram plaatste Leerdam dinsdag een reeks foto's met hoogtepunten uit de maanden april en mei. Want daarin gebeurde het nodige en dus trakteerde de schaatskampioene haar miljoenenpubliek op enkele plaatjes. Zo brengt ze opnieuw onder de aandacht dat ze van het iconische tijdschrift Forbes een plaatje in een toplijstje van persoonlijkheden onder de dertig jaar kreeg.

Daarnaast maakt Leerdam duidelijk dat ze veelvuldig in New York en Miami vertoeft. In de Verenigde Staten maakt ze ook veel momenten met haar verloofde Jake Paul mee en is hun hondje Thor nooit ver weg. Ook niet onbelangrijk: Leerdam laat weten dat ze elke dag nog flink in de weer is om te trainen en dat ze een nieuwe sportieve hobby heeft. Ze plaatste namelijk ook een foto van haar surfavonturen.

De fotoreeks op Instagram levert uiteraard een hoop reacties op. Uiteraard is Jake Paul er als de kippen bij om te reageren op de foto's. Dat doet schoonmoeder Pam Stepnick ook. "Ik vind deze geweldig", zo schrijft zij onder de fotoserie. Ook moeder Monique Leerdam laat weten dat ze 'trots' is op haar succesvolle dochter.

Gaat Jutta Leerdam weer schaatsen?

Leerdam houdt haar miljoenenpubliek dus op de hoogte over haar leven, maar heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe haar schaatstoekomst eruitziet. Na haar gouden 1000 meter en zilveren 500 meter op de Spelen van Milaan reed ze geen wedstrijd meer. Ze liet de NK sprint en WK sprint links liggen en beëndigde haar seizoen.

Mogelijk is het zelfs het einde van haar loopbaan, want Leerdam heeft nog niet laten weten dat ze komend seizoen weer gaat schaatsen. Veel andere topschaatsers zijn inmiddels weer bij hun ploegen aangesloten en hebben de trainingen alweer volop hervat.

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