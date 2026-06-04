Jutta Leerdam was de afgelopen tijd vooral in het buitenland, maar de schaatskampioene is weer in Nederland te bewonderen. De vrouw die goud won op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen genoot zichtbaar van een uitje en daar was ze niet de enige bekende uit de schaatswereld. Een succesvolle collega was er namelijk ook bij.

Op haar sociale media-kanalen deelt Leerdam beelden van een gezellig uitje. Ze is niet alleen, maar zit in een horecagelegenheid aan tafel met twee anderen. Eén daarvan is een bekende collega van haar: Dai Dai N'tab. De 31-jarige van Team IKO-X2O was jarenlang ploeggenoot van Leerdam. Zijn grootste sportieve succes boekte hij in 2020, toen hij goud won op de WK afstanden op het onderdeel teamsprint. Een jaar later was er brons op de 500 meter.

Goede band met geliefde van collega

Leerdam en N'tab zijn dus weer even herenigd, maar ze zijn niet alleen. De partner van laatstgenoemde is er ook bij. Anissa Zadi is al jarenlang de geliefde van N'tab en zij en Leerdam kunnen het zichtbaar goed vinden. Op een door Leerdam geplaatste TikTok hebben de twee het goed naar hun zin. "De grote blondine en de kleine brunette", zo omschrijven ze zichzelf terwijl ze lachend over straat lopen. Dat doen ze overigens in Amsterdam-West. Leerdam is na een lange tijd dus weer in haar thuisland. Daar is Zadi enorm blij mee. 'My sis in town', schrijft ze namelijk op Instagram.

i Jutta Leerdam met schaatser Dai Dai N'tab en diens geliefde in Nederland © Instagram Jutta Leerdam

Leerdam is dus terug in Nederland, maar spendeerde de voorbije weken vooral aan de andere kant van de wereld. Zo was ze onder meer in New York en in Miami. Ze bracht flink wat tijd door met haar verloofde Jake Paul en ging er ook met andere mensen lekker op uit. De foto's die ze daarvan deelde, leverden onder meer trotse reacties van haar moeder en schoonmoeder op.

De olympisch kampioene op de 1000 meter heeft nog geen uitsluitsel gegeven over haar schaatstoekomst. Op de Olympische Spelen van Milaan won ze in februari een gouden medaille op de 1000 meter na een titanenstrijd met Femke Kok. Op de 500 meter waren de rollen omgedraaid en pakte Leerdam zilver. Daarna beëindigde ze haar seizoen door de NK en WK sprint te laten schieten. Of ze komend jaar weer in actie komt of afstand doet van het schaatsen, is nog onduidelijk. Leerdam maakte er geen geheim van dat olympisch goud haar ultieme doel was en won eerder al nagenoeg alles wat er te winnen viel.

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