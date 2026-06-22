Jutta Leerdam heeft van haar vriend Jake Paul een bijzonder inkijkje gekregen in zijn verleden. De Nederlandse topschaatsster werd meegenomen naar een plek die een belangrijke rol speelde in de carrière van de Amerikaanse bokser en influencer.

Paul deelde zondag op Instagram een overzicht van hoogtepunten van de afgelopen tijd. Daarin was te zien dat Leerdam met hem meeging naar het zogeheten 'Everyday Bro House' in Los Angeles, de plek die verbonden is aan zijn grote doorbraak als influencer. Voor de schaatsster betekende dat een kijkje in de wereld waarmee haar vriend op jonge leeftijd doorbrak.

It's Everyday Bro

Het 'Everyday Bro House' is nauw verbonden met It's Everyday Bro, het nummer waarmee Paul in 2017 wereldberoemd werd. Het nummer werd opgenomen in de periode dat Paul samen met andere influencers deel uitmaakte van Team 10. De groep woonde destijds in een villa in Los Angeles, die later bekend kwam te staan als het Team 10 House en door fans vaak het 'Everyday Bro House' werd genoemd.

Met It's Everyday Bro beleefde Paul op twintigjarige leeftijd zijn grote doorbraak. Het nummer groeide uit tot een van de meest besproken YouTube-hits van dat jaar. Hoewel het lied veel kritiek kreeg, werd de videoclip honderden miljoenen keren bekeken en ontstonden er talloze memes rondom de opvallende teksten.

De wereld rond

Voor Paul lijkt de locatie nog altijd een speciale plek te zijn. Bij de beelden schreef hij dat hij Leerdam 'over de hele wereld meeneemt' en dat daar ook een bezoek aan het 'Everyday Bro House' bij hoorde.

De Nederlandse schaatsster en de Amerikaan brengen momenteel veel tijd samen door in de Verenigde Staten. Regelmatig deelt het koppel beelden van hun gezamenlijke avonturen, maar dit uitstapje had voor Paul duidelijk een extra nostalgisch tintje.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover