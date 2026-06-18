Jutta Leerdam is naast topschaatsster ook al geruime tijd actief als influencer. In die rol deelt ze vrijwel dagelijks alles over haar tijd in de Verenigde Staten. Donderdag gebruikte het schaatsicoon haar platform echter op een bijzondere manier. Ze geeft haar volgers een belangrijke levensles mee.

Van Jutta Leerdam is nog altijd niet precies bekend wat haar toekomst is op de schaatsbaan. Na afloop van de Olympische Spelen in februari maakte ze veel verschillende uitstapjes, maar een terugkeer op het ijs is er nog niet van gekomen. Na een korte terugkeer in Europa, onder meer om met Gerard Joling voor een televisieprogramma af te reizen naar Italië, is ze nu weer bij geliefde Jake Paul in de Verenigde Staten.

Daar probeert ze in elk geval om het Nederlands elftal te volgen, zo als ze eerder al liet zien. Ook geniet de 27-jarige Leerdam van de zonnige temperaturen aldaar. Verder is ze druk met sporten, om haar lichaam in optimale vorm te houden. Dat inspireerde haar dinsdag om een wijze les te delen.

Levensles

In tijden waar je niet meer kan ontkomen aan sociale media, zien veel mensen vooral ideale plaatjes voorbij komen. Dat kan leiden tot een afbreuk aan zelfvertrouwen en daar heeft Leerdam wel wat over te zeggen. Dat doet ze in een nieuwe sportvideo op haar eigen TikTok.

"In een wereld waar schoonheidsnormen van de ene op de andere dag veranderen, focus je op sterk worden. Vertrouwen volgt dan vanzelf", luidt de les die de Westlandse aan al haar volgers wil meegeven. "Focus op kracht in plaats van schoonheidsidealen", geeft ze verder nog mee. De beelden tonen Leerdam die zichzelf flink aan het afbeulen is in de sportschool.

Leerdam gebruikt haar platform en haar rol als voorbeeld voor veel jonge sporters dus om haar volgers een wijze les mee te geven. In de reacties spreken veel volgers lof uit over de mooie boodschap. Bovendien vinden veel fans haar enorm inspirerend. Mocht ze uiteindelijk dan toch besluiten om haar schaatsen aan de wilgen te hangen, dan kan ze zich in elk geval storten op haar carrière als influencer.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover