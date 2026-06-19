Al ruim drie jaar zijn schaatsicoon Jutta Leerdam en vechtsporter Jake Paul een koppeltje. Bovendien zijn de Nederlandse olympisch kampioene en Amerikaanse content creator sinds maart 2025 verloofd. Inmiddels leven ze ook al echt als een stel. Trainingen doen ze ook samen, al gaat dat op een aparte manier.

Begin 2023 leerden Leerdam en Paul elkaar kennen. De Westlandse was onder meer te gast in een podcast van de Amerikaan, die al op jonge leeftijd in een Disney-serie speelde en daarna zijn carrière verder opbouwde via sociale media. Na diverse dates lieten ze weten een relatie te hebben.

Verloving

In maart vorig jaar pakte Paul zijn huwelijksaanzoek groots aan. Het broertje van worstelaar en influencer Logan Paul liet de ouders van Leerdam overvliegen om hun verloving met hen te vieren. "Het moment waarop je net ten huwelijk bent gevraagd en je verloofde je verrast door je ouders te laten overvliegen", schreef Leerdam bij een video op haar socials.

Op de beelden was te zien hoe Leerdam gillend haar ouders omhelst op het strand na haar verloving. "Ik ben nog nooit zo verrast", meldde ze.

Olympisch succes

Daarna volgde een jaar waarin ze elkaar amper zagen. Leerdam was bezig met dat ene doel: goud halen op de Olympische Winterspelen van Milaan. Afgelopen februari stond ze voor de grootste test uit haar carrière, waar ze met vlag en wimpel voor slaagde. Sindsdien hangen er vraagtekens boven de toekomst van Leerdam, al blijft ze wel stug doortrainen in de sportschool.

Trainen

Donderdag postte Paul een video op TiKTok met beelden vanuit een gym. Tussen de bokszakken die bedrukt zijn met het logo van zijn deodorantmerk W neemt hij Leerdam op zijn schouders. "Het geheim bij het opbouwen van kracht", schrijft Paul. Met de schaatsster bovenop hem geplaatst blijft hij stoten uitdelen aan de bokszak.

Het is de vraag of en wanneer Paul weer een bokswedstrijd aangaat. Aan zijn vorige gevecht, eind 2025, hield hij een gebroken kaak over. De Britse bokser Anthony Joshua sloeg hem knock out.

Prijzenkast

Leerdam heeft bijna alles gewonnen wat er voor een sprintster te winnen valt. Ze is wereldkampioene sprint, olympisch kampioene 1000 meter en meervoudig wereldkampioene op de 1000 meter. Op de 500 meter won ze geen wereldtitel, wel werd ze bij de WK afstanden en ook de Olympische Winterspelen tweede op de kortste afstand.

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