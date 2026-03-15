Het schaatsseizoen zit er inmiddels officieel op, dus is het voor de sterren tijd om op vakantie te gaan. Kjeld Nuis maakte onlangs bekend nog zeker één jaar door te willen, maar eerst is het tijd voor rust. Samen met vriendin Joy Beune gaat hij naar de zon toe, maar wellicht gaat er nog wel iemand mee.

Het seizoen van Kjeld Nuis zit er inmiddels al weer een tijdje op. Hij kwam na de Olympische Spelen niet meer in actie. Wel zag de 36-jarige schaatser hoe zijn vriendin Joy Beune het tegen zijn teamgenoot Jenning de Boo opnam. Daar deed Nuis live verslag van, tot hilariteit van veel volgers.

Toekomst Nuis

Na de puike overwinning van Beune is het tijd voor Nuis om aan de toekomst te denken. Op lange termijn gaat het om zijn toekomst als schaatser, terwijl een vakantie op korte termijn het belangrijkst is. "Ik wil nog zo lang mogelijk schaatsen", vertelt hij daarover in gesprek met RTL Boulevard. "Ik voel me super goed. Daarom deed die bronzen plak me ook zoveel. Om met Jordan Stolz en Ning op het podium te staan. Om nog bij de beste ter wereld te horen op je 36ste/37ste, super vet."

Loopbaan als analist?

Wel heeft Nuis al een idee wat hij na zijn sportloopbaan wil doen. "Het lijkt me wel eens leuk om bij de NOS te zitten tijdens een kampioenschap", licht hij zijn toekomstplannen toe. "Dat doen Mark Tuitert en Ireen Wüst bijvoorbeeld heel leuk, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde."

Vakantie

Eerst is het tijd voor een welverdiende vakantie, al staat er volgens Nuis de komende weken nog weinig op de planning. "We hebben nog geen plannen. Wel hebben we een meivakantie geboekt, dan heeft Jax schoolvakantie. Dan gaan we lekker naar Gran Canaria. Maar wat we de komende weken gaan doen, ik weet het nog niet.

Op videobeelden van het interview valt ook Jenning de Boo op de achtergrond te zien. "Of je mee gaat op vakantie?", vraagt Nuis gekscherend aan zijn ploegmaat. "Waar gaan we naar toe jongens? Hebben jullie nog een koffer over?", vraagt De Boo grappend terug. "Nee ik ben helemaal klaar met die gozer", aldus Nuis.

'De Boo mag mee'

Het lijkt echter alsof een gezamenlijk vakantie toch niet helemaal is uitgesloten. Ook Joy Beune komt in beeld. "Ik geloof niet dat je helemaal klaar met hem bent, met jullie bromance. Jenning mag altijd mee", meent Beune. "Oké hij mag mee", besluit ook Nuis. Wie weet zien we binnenkort foto's van het drietal op het strand. Al wordt dat waarschijnlijk lastig met de bomvolle vakantieagenda van De Boo. Hij heeft al drie tripjes gepland.