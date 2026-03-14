Topschaatser Kjeld Nuis (36) kan het na een bewogen seizoen iets rustiger aan doen. De rijder van Team Reggeborgh hield een bronzen plak op de 1500 meter over aan de Olympische Winterspelen en zag afgelopen week zijn vriendin Joy Beune een bijzondere race winnen. Maar dit weekend is er even geen ijs in zijn leven.

In enkele story's op Instagram laat Nuis zien dat zijn zaterdagochtend verliep als bij zoveel ouders: langs de lijn om je kinderen te zien sporten. In het geval van Nuis was dat bij een voetbalveld. Zijn zoon Jax Nuis (9) had een wedstrijd met zijn team en een beretrotse vader Nuis wilde dat voor geen goud missen.

Goud en koud

Het was een druilerige en waterkoude zaterdagmorgen. Nuis was echter voorbereid naar het veld gekomen en had zijn paraplu uitgeklapt. "Warm up", schrijft hij bij een korte video. Na een goal van het team van Jax komen de spelers bij elkaar voor een groepshug. Dat vindt Nuis schitterend. "Goud", schrijft hij bij de beelden. En hij sluit af met: "Koud, maar dat geeft niet." Hij is immers een wintersporter.

Joy Beune

In een andere story toont Nuis fragmenten uit een vlog dat zijn collega Jenning de Boo bijhield in voorbereiding op een bijzondere schaatsclash. De Boo reed woensdag bij de schaatsshow De Zilveren Bal tegen Joy Beune, de vriendin van Nuis. Ze reden de 3000 meter, een afstand die Beune als geen ander beheerst, terwijl De Boo als sprinter nog nooit 7,5 rondjes had gereden.

Het idee voor de wedstrijd ontstond als een grap, toen De Boo tegen Nuis zei dat hij dacht over 3 kilometer van Beune te kunnen winnen. Beune ging de uitdaging aan en er werd besloten om de tweestrijd onderdeel te laten zijn van de sprintwedstrijden om De Zilveren Bal. De Boo nam een grote voorsprong, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen Beune, de regerend wereldkampioene op de 3000 meter.

Nog een jaartje door

Nuis reed na de Winterspelen geen wedstrijden meer. De Zuid-Hollander sloeg de NK sprint over en kon daardoor ook niet meer meedoen aan de WK sprint, dat werd gewonnen door De Boo. Nuis kondigde eerder al aan dat zijn carrière nog niet voorbij is. Hij wil nog zeker een jaar door.