Het duel tegen Joy Beune op de 3000 meter vormde voor Jenning de Boo het slotstuk van een lang schaatsseizoen. De sprinter laat het ijs voorlopig achter zich en kijkt nu vooral uit naar een periode van reizen en ontspanning na maanden vol trainingen en wedstrijden. Als we De Boo mogen geloven, staat hem een drukke maar vooral zonnige periode te wachten.

De 22-jarige schaatser blikte in een dagvlog op YouTube van TeamNL terug op zijn seizoensslot, waarin de 3000 meter centraal stond. De Boo reed de afstand nog nooit eerder en moest in het duel uiteindelijk zijn meerdere erkennen in wereldkampioene op die afstand: Joy Beune. De sprinter kende nog een sterke start, zoals van hem verwacht mocht worden, maar kreeg het in de slotfase zichtbaar zwaar. In de laatste ronde moest hij terrein prijsgeven, waarna Beune hem in de laatste buitenbocht definitief passeerde.

Nog één keer opladen voor slotstuk seizoen

Volgens De Boo kwam zijn deelname vooral voort uit een opmerking die hij eerder zelf had gemaakt richting Beune. Na een lang en zwaar seizoen moest hij zich daardoor toch nog één keer oprichten voor een laatste uitdaging op het ijs. "Ik had gehoopt nooit meer op de tax te hoeven zitten in mijn vakantieperiode. Maar ja, dan heb je een beetje een grote mond gehad en moet je die drie kilometer aan het einde van het seizoen ook gewoon rijden", zegt hij met een lach in de vlog.

Wanneer de cameravrouw opmerkt dat hij anders waarschijnlijk de hele dag op de bank had gelegen, kan De Boo zich daar wel in vinden. "Precies, dan is dat mijn uitrustspot", reageert hij, doelend op de bank waar hij dan ongetwijfeld zijn rust had gepakt.

Grootste vakantieplannen

Na het duel tegen Beune kan De Boo nu eindelijk rust nemen na een lang schaatsseizoen. De blik van de sprinter is inmiddels vooral gericht op wat daarna komt. Zijn agenda voor de komende maanden heeft hij al grotendeels gevuld met reizen. "Ik heb heel veel vakanties gepland. Ik ga zometeen twee weken naar Zuid-Afrika met vrienden. Daarnaast ga ik ook nog acht dagen naar Marokko en twee weken naar Spanje", somt hij op. Daarmee lijkt hij duidelijk even rustig aan te gaan doen.

Naast zijn eigen reisplannen kreeg De Boo samen met Femke Kok bovendien nog een extra opsteker. Het sprintduo werd na een sterk seizoen tijdens De Zilveren Bal uitgeroepen tot schaatser en schaatsster van het jaar. Als beloning ontvingen zij onder meer een reischeque voor een droomreis, mede mogelijk gemaakt door Sportnieuws.nl en Corendon. Daarmee werd hun succesvolle jaar niet alleen sportief, maar ook buiten het ijs bekroond.

Jenning de Boo valt in de smaak

Voor De Boo betekent het dat hij na een seizoen vol hoogtepunten nu vooral kan genieten van een welverdiende pauze. De sprinter groeide uit tot een van de blikvangers binnen het Nederlandse schaatsen en kreeg op én naast het ijs steeds meer aandacht.

Dat merkte hij zelfs buiten de ijsbaan. "Zoveel mensen die opeens weten wie je bent", vertelde De Boo eerder over een avondje uit. Volgens Joy Beune is dat geen verrassing. "Jenning valt de laatste tijd gewoon heel goed bij de dames." Daarmee lijkt de populariteit van de sprinter na zijn sterke seizoen alleen maar verder toe te nemen.