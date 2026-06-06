Schaatsicoon Erben Wennemars werd onlangs getroffen door een herseninfarct. Het nieuws zorgde voor een schok in Nederland. Vrijdag deelde de 50-jarige voormalig wereldkampioen een update op Instagram. Daarop ontving hij talloze liefdevolle reacties. "Ontzettend bedankt."

Het was een grote schok voor iedereen in de sportwereld en ver daarbuiten. Renate Wennemars schreef in haar column dat haar man Erben getroffen was door een herseninfarct. Flink schrikken, want de oud-schaatser is nog altijd zeer sportief. Zo doet hij met grote regelmaat mee aan Hyrox-evenementen en is hij ook vaak deelnemer aan hardloopwedstrijden. Renate Wennemars vertelde ook dat ze zich zijn 'rot geschrokken' en dat je ook 'zo maar kunt omvallen als je zo fit bent'.

'Ik ben er nog'

Niet veel later reageerde ook Wennemars zelf op het nieuws. "Ik ben er nog! Iedereen ontzettend bedankt voor alle lieve berichten, bloemen, kaartjes en de groene ballon", liet Wennemars weten bij een foto van zichzelf tijdens de verbouwing van hun huis in Zwolle. De ex-schaatser is hier nog altijd druk mee bezig. Het is op dit moment ook zijn belangrijkste taak, want hij maakte begin dit jaar bekend dat hij stopt als vaste NOS-analist bij het schaatsen.

Onder de post reageren veel mensen met liefdevolle boodschappen voor het schaatsicoon. Zo sturen oud-voetbalster Daphne Koster en autocoureur Collin Veijer hartjes naar de vijftigjarige Wennemars. Ook een hoop fans reageren met bemoedigende boodschappen voor de oud-schaatser. Zo wensen heel veel mensen hem uiteraard succes met zijn herstel en spreken mensen de hoop uit dat hij snel weer de oude is.

Ook de familie is uiteraard blij dat het weer beter gaat met Wennemars. Zo deelt ook zijn zoon Joep het bericht dat zijn vader 'er nog is'. Wennemars kennende zal hij zijn best doen om goed te herstellen, maar zal hij ook snel weer aan de start van een sportieve uitdaging willen staan. Voor de komende tijd staat het herstel echter op één bij de oud-schaatser.

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