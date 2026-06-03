De schaatswereld is flink opgeschrikt door het nieuws van Erben Wennemars. Het 50-jarige icoon van de sport werd onlangs getroffen door een herseninfarct. Meervoudig olympisch kampioene Marianne Timmer steekt haar voormalig teamgenote een hart onder de riem: "Heel veel beterschap."

Wennemars' vrouw Renate onthulde dat haar man een beroerte had gehad. "Hij is zich rot geschrokken en ik ook. Het kan gewoon. Je kunt zomaar omvallen", schreef Renate in haar column voor De Stentor. "Ook al ben je fit."

De 50-jarige Erben merkte dat het niet goed met hem ging toen hij met iemand aan het bellen was en hij gaandeweg het gesprek warrig begon te praten. "Hij had opgehangen en was naar buiten gelopen, zodat hij gevonden zou worden als hij neerging. Hij had de tegenwoordigheid van geest om op de fiets te stappen en rustig midden op de weg te rijden naar de huisarts die om de hoek zit." De schaatslegende mocht na een dag in het ziekenhuis en allerlei tests te hebben doorstaan weer naar huis.

Marianne Timmer steunt Erben Wennemars

Voormalig teamgenote Timmer staat op Instagram in een diepgaand pleidooi stil bij de getroffen Wennemars. "Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid", begint ze haar post. "Erben is iemand die je associeert met energie, fitheid en gezondheid. Iemand die altijd in beweging is. Dan denk je al snel: die kan de hele wereld aan. En toch laat zo'n moment zien hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn", beseft ze.

Timmer ziet dat mensen steeds drukker zijn tegenwoordig. "Maar soms zet het leven alles ineens stil. En word je eraan herinnerd wat echt belangrijk is", beschrijft ze. Het zorgt ervoor dat de voormalig topschaatsster dankbaar is voor de kleine dingen. "Want gezondheid, hoe fit of sterk je ook bent, blijft uiteindelijk een cadeau", vertelt Timmer poëtisch. "Misschien is dat een mooie gedachte om deze dag mee af te sluiten. Heel veel beterschap, Erben."

Gestopt als schaatsanalist

Het nieuws van Wennemars komt in een periode waarin hij druk is met de verbouwing van zijn nieuwe huis. Hij verhuisde onlangs van Dalfsen naar Zwolle. Recent maakte Erben ook bekend dat hij na zeventien jaar is gestopt als schaatsanalist. Hij maakte die keuze vanwege zijn dubbelrol als analist en vader van schaatser Joep Wennemars.

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