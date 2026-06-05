Erben Wennemars (50) liet heel veel mensen schrikken toen afgelopen week het nieuws naar buiten kwam, dat de ex-topschaatser was getroffen door een herseninfarct. Zijn vrouw Renate Wennemars schreef daarover in een column. Nu laat ook Erben Wennemars zelf van zich horen.

Renate schreef dat Erben Wennemars recent is getroffen door een herseninfarct. De oud-schaatser en voormalig analist maakt het inmiddels goed, liet ze weten. "Maar hij is zich rot geschrokken en ik ook. Het kan gewoon. Je kunt zomaar omvallen", schrijft Renate. "Ook al ben je fit."

Warrig praten

De 50-jarige Erben merkte dat het niet goed met hem ging toen hij met iemand aan het bellen was en hij gaandeweg het gesprek warrig begon te praten. "Hij had opgehangen en was naar buiten gelopen, zodat hij gevonden zou worden als hij neerging. Hij had de tegenwoordigheid van geest om op de fiets te stappen en rustig midden op de weg te rijden naar de huisarts die om de hoek zit", meldde Renate Wennemars.

Na een dag in het ziekenhuis en allerlei tests mocht Erben weer naar huis.

"Ik ben er nog"

Renate Wennemars merkte tevens op dat haar man een nieuw vast zinnetje had zodra hij iemand ontmoette: "Ik ben er nog". De voormalig wereldkampioen sprint gebruikt precies die zin als begin van een post op Instagram. Wennemars schrijft: "Ik ben er nog! Iedereen ontzettend bedankt voor alle lieve berichten, bloemen, kaartjes en de groene ballon."

Zijn trouwe volgers zijn blij met het levensteken na alle onrust van eerder in de week. "Dat zet alles weer even goed in perspectief....gezondheid is nooit gewoon, het is alles. Blij dat je er nog bent", schrijft iemand. Een ander laat dit achter: "Nou gelukkig wel, je commentaar tijdens de schaatswedstrijden missen is al erg genoeg."

Klussen

Met de foto die de winnaar van olympisch brons op de 1000 meter toont, wekt hij de indruk dat hij alweer druk bezig is met klussen. Erben Wennemars en zijn vrouw Renate kochten onlangs een nieuw huis in Zwolle. Daar moest wel nog het een en ander aan gebeuren, maar dat doen ze veelal zelf.

Begin april maakten Erben Wennemars en zijn vrouw Renate bekend te gaan verhuizen. Ze vertrokken na zeventien jaar uit Dalfsen en kochten een nieuw stulpje in Zwolle, waar ze eerder ook al woonden. Recent maakte Erben bekend dat hij na zeventien jaar is gestopt als schaatsanalist. Hij maakte die keuze vanwege zijn dubbelrol als analist en vader van schaatser Joep Wennemars.

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