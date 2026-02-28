Nadat de eerste onderdelen van het NK allround zaterdag zijn verreden, is het tijd voor het NK sprint. Grote afwezige is Joep Wennemars, de 'grote verliezer' van de Spelen zou aanvankelijk wel meedoen, maar heeft op het laatste moment anders besloten. Wel van de partij zijn onder anderen Sebas Diniz, Tijmen Snel, Kai Verbij, Tim Prins, Wesly Dijs en Merijn Scheperkamp. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Jenning de Boo is ook niet aanwezig in Thialf, de tweevoudig olympisch zilveren medaillist heeft zich - net als Wennemars - rechtsreeks geplaatst voor het WK van volgende week via een aanwijsplek van de KNSB. Daardoor is er nog één man - de winnaar van het NK sprint - die zich dit weekend kan kwalificeren voor het WK, dat ook in Thialf verreden wordt.

Wennemars zou aanvankelijk wél in actie komen op het NK, maar meldde zich op het laatste moment af. Onder anderen Sebas Diniz, Tijmen Snel, Kai Verbij, Tim Prins, Wesly Dijs en Merijn Scheperkamp strijden op het resterende WK-ticket. Prins hoopt zich dit weekend te revancheren, nadat hij eerder op dramatische wijze de Olympische Winterspelen misliep.

Sterke 500 meter van Sebas Diniz

Na de 500 meter gaar Diniz voorlopig aan de leiding. De schaatser van Team IKO-X2O noteerde een tijd van 34.30. Hij was duidelijk niet vermoeid door de Spelen. "Eerlijk is eerlijk; ik hoefde maar één keer te starten", luidt zijn na afloop. "Ik ben hartstikke blij dat dit er nog uitkomt." Diniz wordt in zijn nek gehijgd door Stefan Westenbroek (34.55) en Janno Botman (34.69). "Ik wil gewoon twee goede 500 meters rijden en de 1000 zou mooi meegenomen zijn", aldus Diniz.