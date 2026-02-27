Joep Wennemars zal dit weekeinde niet de NK sprint rijden. De rijder van Team Essent stond wel op de deelnemerslijst van het sprinttoernooi, maar bij de lotingen op vrijdag ontbrak zijn naam op alle formulieren. Wennemars is al zeker van een plek op de WK sprint over een week.

Wennemars was afgelopen december de grote winnaar van het OKT. De zoon van schaatsicoon Erben wist zich voor liefst drie olympische afstanden te plaatsen. Eenmaal aangekomen in Milaan ging het al snel mis op de 1000 meter. Wennemars leek na een waanzinnige start op weg naar het podium, maar bij de laatste kruising werd hij gehinderd door de Chinees Lian Ziwen.

Wennemars mocht nog wel opnieuw schaatsen, in z'n eentje, maar het was onbegonnen werk om in de buurt van het podium te komen. Dat lukte hem vervolgens ook niet op de 500 meter, waarna hij met de 1500 meter nog één kans had op sportieve revanche. De Nederlander reed naar eigen zeggen zijn beste schaatsmijl ooit, maar het bleek niet genoeg voor eremetaal. Zhongyan Ning, Jordan Stolz en Kjeld Nuis gingen sneller, nadat Wennemars even daarvoor het olympisch record had aangescherpt.

Wel naar WK sprint, niet naar NK

Wennemars en zijn vriendin Suzanne Schulting waren er al niet meer bij toen zondag de sluitingsceremonie van de Spelen in Verona plaatsvond. Sterker nog: terwijl alle olympische medaillewinnaars deze week in Nederland werden gehuldigd, stond hij alweer op het ijs in Thialf. Tussendoor kreeg de veelbesproken schaatser goed nieuws van de KNSB; hij en Jenning de Boo kregen een aanwijsplek voor de WK sprint in Heerenveen.

Lang prijkte Wennemars' naam ook op de deelnemerslijst van de NK sprint, waar nog maar één ticket voor de wereldkampioenschappen te verdienen is. Maar op vrijdag kwam de loting van de eerste afstanden. Daar was Wennemars niet tussen te vinden. Arjen Boersma neemt als eerste reserve zijn plek in. Het is voor Wennemars ook geen noodzaak om naar de NK te gaan, aangezien hij dus al een startbewijs heeft.

Blikvangers op NK

Ook De Boo en Nuis zijn niet van de partij op het nationale sprinttoernooi. De afwezigheid biedt anderen de kans om te schitteren. Onder anderen Tim Prins, Sebas Diniz, Tijmen Snel, Merijn Scheperkamp en Wesly Dijs vechten om de nationale titel en het laatste ticket voor de WK sprint.