De Olympische Winterspelen zijn pas net voorbij, maar dit weekend stonden de NK sprint en allround in Thialf alweer op het programma. Daar waren niet alleen nationale titels, maar voor sommigen ook tickets voor de WK's van volgende week te verdienen. Check in dit artikel alle uitslagen van de wedstrijden in Thialf.

NK allround vrouwen

De Nederlandse vrouwen kwamen op de NK allround als eerste in actie en dat bleef niet onbesproken. Na twee onderdelen ging Marijke Groenewoud aan de leiding voor Gioya Lancee, maar daar had eigenlijk niemand het over. Merel Conijn stapte uit protest vanwege de drie vergeven aanwijsplekken aan Groenewoud, Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong tussen de 500 en 3000 meter af. Groenewoud reed daardoor de 3000 meter noodgedwongen alleen.

Uiteindelijk besloot ook Groenewoud om zich terug te trekken op zondag, waarmee de weg open lag voor Lancee. Op zondag was de schaatster van Team BDM-BTZ de beste op de 1500 meter. Door een verdienstelijke 5000 meter kroonde zij zich tot nationaal kampioene. Lancee noemde dat zelf 'het mooiste moment uit haar carrière', al leverde het dus geen WK-ticket op.

NK allround mannen

Bij de mannen waren alle ogen gericht op Marcel Bosker. De schaatser van Team Reggeborgh kwam maar weer eens in het nieuws met zijn felle uitspraken. Zo vond Bosker dat hij 'net zo veel recht had op een aanwijsplek voor de WK als Huizinga en Van de Bunt'. Uiteindelijk deerde het hem niet, want met een prima 1500 en 10000 meter was hij met afstand de beste. En mag hij dus alsnog meedoen aan de WK allround.

NK sprint vrouwen

Femke Kok en Jutta Leerdam waren er niet bij in Heerenveen. Ook Angel Daleman moest zich op het allerlaatste moment terugtrekken, nadat ze rugklachten opliep in de oefenruimte tijdens de warming-up. Suzanne Schulting, die teleurstellende Spelen zonder prijzen achter de rug heeft, was daarmee de grote favoriete en die status maakte ze waar. Met goede tijden op zowel de 1000 als 500 meter pakte ze de titel, en kan ze met vertrouwen toewerken naar de WK sprint.

NK sprint mannen

Bij de mannen viel op dat Joep Wennemars niet van de partij is. De olympische schlemiel zou eigenlijk wel meedoen, maar heeft op het laatste moment anders besloten. Ook Sebas Diniz moest zich op zondag terugtrekken wegens ziekte. Uiteindelijk werd het een duel tussen ploeggenoten Janno Botman en Tim Prins, waarvan die eerste het hele weekend steady reed. Daarmee versloeg Botman zijn teamgenoot onverwachts, en start hij samen met Wennemars en Jenning de Boo bij de WK sprint.

Vechten om startbewijzen WK

Er waren niet alleen nationale titels, maar ook toegangsbewijzen voor de WK sprint en allround te verdienen. Bij de vrouwen mogen de nummers één en twee bij de NK sprint naar de wereldkampioenschappen van volgende week in Heerenveen. Femke Kok had al een aanwijsplek gekregen. Jutta Leerdam had er ook een, maar zij laat de toernooien schieten. Bij de mannen zijn Jenning de Boo en Joep Wennemars ook al zeker van een WK-start, waardoor er nog één man zich bij hen kan voegen.

Bij de vrouwen was er bij de NK allround wat opmerkelijks aan de hand. Marijke Groenewoud (die alleen op zaterdag deelnam onder het mum van 'trainen') en de afwezige Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune hadden hun ticket voor de WK allround al gekregen. Daardoor kon er niemand anders meer, ongeacht de prestaties op de NK, een startbewijs voor de wereldkampioenschappen bemachtigen. Tot boosheid van de protesterende Merel Conijn dus.