Coen Rijpma, de man van schaatskampioene Antoinette Rijpma-de Jong, begon zaterdag aan zijn monsterlijke uitdaging. Hij fietst in één week tijd zeven wielerklassiekers. Hij mocht op de eerste dag meteen aan de bak. In extreme omstandigheden fietste hij de Strade Bianche.

Als topschaatsster en fervent fietsster weet Antoinette Rijpma-de Jong wel wat het is om een loodzware sportuidaging aan te gaan. Maar ook haar grote liefde Coen Rijpma kan zichzelf behoorlijk afbeulen. In navolging van het succes van afgelopen jaar, waarin hij de Tour de France achterna fietste, rijdt hij deze week zeven klassiekers.

De komende dagen rijdt hij achtereenvolgens Strade Bianche, de Ronde van Lombardije, Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Dat doet hij voor een bijzonder goed doel: de Antoinette foundation van zijn vrouw. Die zet zich in tegen pesten. Zaterdag begon hij met een aantal vrienden aan de monstertocht en ze konden gelijk aan de bak. Ze reden namelijk de Strade Bianche.

Afzien

De Strade Bianche geldt als loodzwaar door de afstand en het feit dat er over onverharde wegen wordt gefietst. Op Instagram deelt Rijpma meerdere updates. Het werd extra pittig door de ziedende hitte in Toscane, waar het maar liefst 38 graden was.

Na het grootste gedeelte van de koers te hebben gereden, gaf Rijpma een update. "Jongens, het is nog 40 kilometer", begint hij in een story. Hij is behoorlijk aan het afzien. "Ik heb denk ik al tien bidons over mijzelf heengegooid. Het is niet normaal en gaat vandaag niet vanzelf. Wat een zware dag."

De statistieken liegen er niet om. Samen met zijn vrienden heeft Rijpma zaterdag liefst 203 kilometer gereden in achteneenhalf uur. Dat komt neer op bijna 24 kilometer per uur. En dat is erg hard als je ook meeneemt dat de Strade Bianche meer dan vierduizend hoogtemeters telt. Uiteindelijk fietsten de vrienden trots finishplaats Siena binnen, waarmee de eerste dag erop zit.

Loodzware uitdaging

Lang uitrusten is er overigens niet bij voor de fietskompanen. Morgen wacht alweer de volgende zware beproeving: de Ronde van Lombardije. Eerst moeten ze nog enkele uren in de auto zitten. Die is zelfs nog een stuk langer met ongeveer 230 kilometer en telt nagenoeg evenveel hoogtemeters. Ook in het Noorden van Italië stijgt het kwik tot boven de dertig graden.

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