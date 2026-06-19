Dat Antoinette Rijpma-de Jong zich flink kan afbeulen op de schaatsbaan of op de fiets is alom bekend, maar ook haar man Coen is bijzonder sportief. Hij kondigde eerder aan een monstertocht te maken door in een week meerdere klassiekers te fietsen. Inmiddels is hij aan zijn spannende avontuur begonnen.

Voor veel fietsliefhebbers is het een droom om ooit een klassieker te fietsen. Maar om zeven wielerklassiekers in een week te rijden, is voor veel mensen wel erg veel. Toch weerhoudt dat Coen Rijpma, de man van olympisch kampioene Antoinette Rijpma-de Jong, er niet van om zich aan de monsterlijke uitdaging te wagen. Samen met een aantal vrienden zijn ze bijna op de plaats van bestemming.

Besefmoment

Rijpma zal de komende week de klassiekers Strade Bianche, de Ronde van Lombardije, Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race rijden. De start van de uitdaging ligt dus in Italië. Op Instagram deelt hij beelden van de tocht naar de start. Bij het passeren van de Italiaanse grens kreeg hij echter wel een besefmomentje.

"We zijn onderweg", schrijft Rijpma bij de post. "Of beter gezegd: het punt gepasseerd waarop omdraaien nog een prima idee was." Hij heeft zijn fietsvrienden opgehaald en zijn bijna aangekomen in bestemmingsplaats Siena. "Vanaf daar begint het echt." In de Toscaanse stad begint hij aan de Strade Bianche, een loodzware uitputtingstocht over deels onverharde wegen. Het belooft extra lastig te worden door de zeer hoge temperaturen in het midden van Italië. Het kwik stijgt daar tot boven de 35 graden.

Op dit moment zit de stemming er nog goed in. "7 monumenten. 1 week. 1.800 kilometer. 20.000 hoogtemeters. Op papier klinkt het fantastisch", zo somt Rijpma de bizarre statistieken op. Hij beseft dat het positieve gevoel over een week wellicht plaats maakt voor wat anders. "Vraag het me over een paar dagen nog eens..." Zijn volgers zal hij de komende week meenemen door elke dag een nieuwe vlog te plaatsen.

Steun van vrouw

Hij krijgt in elk geval steun van zijn vrouw Rijpma-de Jong. Zij plaatst in haar story een lieve aanmoediging. "Succes deze week, mannen", schrijft de topschaatsster. Het liefdesstel is sowieso geen vreemde van een uitdaging op de fiets. Vorig jaar reed Rijpma nog de Tour de France achterna. Zijn vrouw kan in meerdere disciplines op de fiets goed uit de voeten, zoals de baan en op het gravel. Hij verzamelt met zijn tocht bovendien geld voor de Antoinette Foundation.

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