Ireen Wüst was meerdere keren als schaatsster aanwezig op de Winterspelen, maar in 2028 maakt ze ook haar opwachting bij de zomerse editie. De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden is dan de chef de mission van TeamNL. Ex-topschaatsster Marianne Timmer vindt het mooi nieuws dat Wüst Nederland in die rol gaat vertegenwoordigen, zo vertelt ze in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Het is hartstikke mooi dat één van de grootste sportvrouwen deze rol mag vervullen dus ik denk dat dat voor de sport heel goed is", reageert Timmer in gesprek met deze site over de eerste vrouwelijke chef de mission bij de Olympische Spelen voor valide sporters. "Zij begeleidt nu al talenten en kent de klappen van de zweep. Ze is natuurlijk voor de sport een prachtig uithangbord. Ik gun het haar van harte en ik heb haar ook gefeliciteerd."

Volgens Timmer komt er bij de functie ‘meer kijken dan je denkt’. “Zelf heb ik twee Jeugd Olympische Spelen mogen ervaren en daar heb ik veel geleerd van de voorgaande chef de missions. Dat was een hele boeiende en leerzame ervaring.”

De baan is volgens haar dan ook ‘een ervaringsvak’. “Als er op de Spelen onvoorziene situaties zijn, komt het erop aan dat je dat goed kunt aansturen. Als ik kijk naar Carl Verheijen en Pieter van den Hoogenband (de vorige chef de missions, red.), zijn die daar wel enorm in gegroeid”, aldus Timmer.

Uitdagingen voor Wüst

Van den Hoogenband belandde in 2024 in Parijs plotseling in een internationale mediastorm door de ophef rond beachvolleyballer Steven van de Velde. De sporter was jaren eerder in Engeland veroordeeld voor een zedendelict en zijn olympische deelname leidde wereldwijd tot veel verontwaardiging.

“Dat zijn dingen die kan je nooit kunt uitsluiten, dat overkomt je”, vertelt Timmer. "Daar moet je wel op anticiperen. Dan heb je een goed team nodig, want je bent ook kwetsbaar. Wat ga je wel communiceren en wat niet? Hoe ga je dat in het olympisch dorp zelf uitspreken om de rust te bewaren? Het kan wel een uitdaging zijn om dat in goede banen te leiden."

Wüst gaat sowieso de Zomerspelen van 2028 in Los Angeles doen en als dat goed bevalt, vervult ze de functie ook bij de Winterspelen twee jaar later. Daar ligt een ingewikkelde situatie op de loer. Het toernooi is grotendeels in de Franse Alpen, maar het schaatstoernooi wordt waarschijnlijk in Thialf gehouden. “Dat is een uitdaging, want dat betekent dat zij moet kiezen waar ze naartoe gaat. Als de reisafstanden zo groot zijn, is dat best wel lastig, omdat er ook reisdagen tussen zitten”, reageert de drievoudig olympisch kampioene.

'Mooie ambassadeur'

Ondanks al die uitdagingen heeft Timmer wel vertrouwen in Wüst, die als sporter zes keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons pakte op de Spelen: “Het is echt een winnaar en ze heeft veel meegemaakt, dus ze zal zich vast staande weten te houden. We hebben een mooie vrouwelijke ambassadeur.”

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