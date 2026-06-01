Bij de Olympische Zomerspelen van 2028 zal oud-topzwemmer Pieter van den Hoogenband niet meer de chef de mission zijn. Dat was hij bij de vorige twee Zomerspelen wel, en met veel succes. De vraag is wat precies het obstakel is voor verdere samenwerking.

Het nieuws werd maandag bevestigd door de oud-zwemmer op Instagram. "Kortgeleden is mij verteld dat TeamNL voor de komende olympische cyclus een andere richting kiest voor de invulling van de rol van chef de mission", schreef Van den Hoogenband. "Natuurlijk respecteer ik deze keuze", voegde hij toe.

Wat speelt er echt?

Op zich is het niet ongebruikelijk dat een chef de mission na één of twee edities van de Olympische Spelen pas op de plaats maakt. Maar de communicatie rondom het besluit is opmerkelijk. Waarom kwam de ex-topsporter er eerst zelf mee, en was er niet eerst een persbericht van NOC*NSF? De sportkoepel kwam daar later die dag wel mee. Daarin stond onder meer: "Dat we nu uit elkaar gaan, heeft niks met zijn optreden of functioneren te maken."

En wat te denken van de woordkeus van Van den Hoogenband: "Het is mij verteld". Daaruit blijkt dat er of geen overleg was, of dat er wel overleg was maar hij het niet eens was met de visie van de sportkoepel. De timing roept ook vragen op. We zitten nu tussen twee Zomerspelen in. Waarom niet wat eerder afscheid nemen, zodat de nieuwe chef de mission langer de tijd heeft om te worden ingewerkt dan twee jaar?

Communicatie

Arjan Schouten schrijft in een column voor Algemeen Dagblad dat Van den Hoogenband 'als boegbeeld naar buiten toe ook zo zijn beperkingen had.' Bijvoorbeeld toen hij een jaar voor de Zomerspelen van 2024 geen doelstelling wilde formuleren qua medailles of medaillespiegel. Het ging om 'mooie verhalen', legde hij uit. Dat was niet in overeenstemming met de ambities van NOC*NSF, die mikte op een plek in de top 10 van de medaillespiegel.

Schouten analyseert dat de voormalig zwemkampioen "geen groot prater of crisismanager" was. Hij schrijft: "En dat wist hij zelf dondersgoed. Dus liet hij soms de mensen om hem heen (André Cats, Hendriks) de kastanjes uit het vuur halen."

Voorrecht

Van den Hoogenband keek in zijn bericht terug op "een bijzondere periode" als chef de mission. "Wat is het een enorm voorrecht geweest om met de allerbeste sporters van ons land te mogen werken", schreef hij. Van den Hoogenband noemde onder meer de toernooien in aanloop naar zijn eerste Spelen. "Stuk voor stuk bijzondere ervaringen die de basis vormden voor alles wat daarna kwam."

