Joep Wennemars en Suzanne Schulting kennen elkaar door en door. De twee schaatsen in dezelfde ploeg en zijn daarnaast ook nog eens een stelletje. Ondanks de druk van hun sportcarrière is hun relatie sterker dan ooit.

Zowel Wennemars als zijn vriendin Schulting rijden allebei bij Team Essent van coach Jac Orie. Daardoor zien de twee elkaar tijdens trainingen erg veel. Daarnaast zijn ze alweer een tijdje samen als liefdespartners. Toch leidt hun relatie niet onder het feit dat ze elkaar zo vaak zien.

Alles wordt besproken

Vooral het feit dat Schulting en Wennemars allebei weten wat er komt kijken bij een topsportcarrière maakt dat ze het zo goed met elkaar kunnen vinden. Een leven vol trainen, reizen en wedstrijden schaatsen is immers niet voor iedereen weggelegd. "Als er iets aan de hand is, wordt dat besproken. Er wordt niks opgekropt", meent Schulting, in het Linda.vakantieboek. "Het voelt vanzelfsprekend."

Het bekende schaatskoppel is inmiddels anderhalf jaar samen en woont al een groot deel van die tijd samen. Het was immers vrij onhandig om steeds te pendelen tussen twee verschillende huizen, als zowel Wennemars als Schulting toch grotendeels dezelfde planning hebben. Ook denken ze af en toe wel na over hun toekomst, al staan hun prestaties op de schaatsbaan voorlopig nog op nummer één.

Toekomstplannen

Zo is een bruiloft niet per se het eerste waar de topschaatsers aan denken. "Leuk, zo'n ring om mijn vinger, maar ik weet ook zonder een trouwerij dat het goed zit", licht Schulting daarover toe. Haar vriend Wennemars heeft eerst andere prioriteiten. "Ik wil me liever eerst bezighouden met de vraag of wij kinderen gaan krijgen. Dat trouwen komt daarna wel."

Beide schaatsers zijn inmiddels weer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Schulting hoopt opnieuw om een combinatie te kunnen maken tussen het schaatsen op de lange baan en het shorttrack. Wennemars hoopt op grootse successen, na het echec van de afgelopen Olympische Spelen.

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