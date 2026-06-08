De Olympische Winterspelen waren voor Nederland een enorm succes. TeamNL werd derde op de medaillespiegel en dat kwam natuurlijk door succes op de langebaan én het shorttrack. Op het laatstgenoemde onderdeel won Nederland zelfs de meeste medailles. Daar zijn de hoofdcoach en zijn assistent nu voor beloond.

Niels Kerstholt en Haralds Silovs tekenen namelijk bij. Dat maakt de KNSB maandag bekend. Beiden hebben hun contract voor twee jaar verlengd, met optie op nog eens twee jaar. Dat zou dus betekenen dat ze, als alles goed verloopt, tot de Spelen van 2030 in de Franse Alpen de leiding over de shorttrackploeg hebben.

Zeven medailles, vijf keer goud

Die keuze is wel te begrijpen, want onder leiding van Kerstholt en dienst assistent Silovs boekten de shorttrackers grootse successen op de Winterspelen van Milaan. Bij het shorttrack werd er liefst vijf keer goud gewonnen. Xandra Velzeboer won de 500 meter en 1000 meter bij de vrouwen, Jens van 't Wout de 1000 en 1500 meter bij de mannen. Daarnaast was er ook een olympische titel voor de mannenaflossing. Jens van 't Wout greep daarnaast nog brons op de 500 meter, vlak achter zijn zilveren broertje Melle.

Voldaan aan sportieve doelstelling

De technisch directeur van de KNSB, Remy de Wit, vindt het daarom logisch om verder te gaan met het duo. "Met zeven medailles, waarvan vijf keer goud, heeft TeamNL Shorttrack op de Olympische Spelen van Milaan ruimschoots aan de sportieve doelstelling voldaan", stelt hij in een persbericht. Als het aan hem ligt, zijn ze er op de Spelen van 2030 gewoon bij. "Het is de intentie van zowel de KNSB als de twee coaches om met elkaar door te gaan tot en met de Olympische Spelen van 2030, maar in vier jaar kan er veel gebeuren. Vandaar de keuze voor twee plus twee jaar.”

Kerstholt (43) zelf is ook maar wat blij met het vertrouwen van de schaatsbond. "Sinds 2022 hebben we een hele mooie reis afgelegd met ook de nodige uitdagingen. Uiteindelijk viel in februari tijdens de Spelen heel veel op z’n plek, maar er is de komende jaren nog genoeg te ontwikkelen én te winnen. In Milaan waren we het beste shorttrack-land ter wereld. De kunst is om dat ook te blijven op weg naar 2030."

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