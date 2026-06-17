Dai Dai N'tab wil afgelopen seizoen zo snel mogelijk vergeten. De Nederlandse schaatser miste de grote momenten en dus ook de Olympische Spelen. Dinsdagavond zat hij bij WK Avond op NPO 1 om mee te praten over Frankrijk - Senegal op het WK voetbal vanwege zijn afkomst. Daar vertelde hij ook hoe hij afgelopen schaatsseizoen beleefd heeft.

De 31-jarige N'tab is het roerend met presentator Gert van 't Hof eens dat hij 'zeker geen makkelijk jaar gehad heeft'. "Ik heb het olympisch kwalificatietoernooi (OKT, red.) niet gereden, want ik werd ziek een paar dagen van tevoren. Toen ik twee jaar geleden van team switchte (hij ging naar Team IKO-X2O, red.) was dat wel één van mijn doelen. Toen ik dat miste, moest ik daar wel even van bijkomen."

De sprinter, met een Senegalese vader en Nederlandse moeder, nam langer vakantie dan normaal om bij te komen. "In plaats van twee weken, was ik nu zo'n vijf of zes weken niet thuis in Nederland. Ik wil het graag achter me laten." Hij zegt fit uit vorige zomer gekomen te zijn, maar kreeg die vorm vervolgens niet meer tot uiting op het ijs.

'Ik ga mijn tanden er weer in zetten'

"Ik was in het begin van het seizoen niet topfit. Dan mis je de World Cups en ga je de hele wereld over zonder een wedstrijd te rijden. Nu heb ik weer nieuwe doelen gesteld, heb frisse energie en heb plezier in wat ik doe. Ik wil me komend seizoen weer plaatsen voor World Cups en WK's, zodat ik internationaal weer mee kan doen. Daarnaast is fit blijven ook wel echt een doel. Vorig jaar heb ik door ziekte veel gemist. Maar nu begint iedereen weer op nul, ook als je olympisch kampioen bent geworden. Ik heb het verloren afgelopen seizoen, maar ik ga nu mijn tanden er weer in zetten."

Hij zag in de NOS-studio van het WK voetbal Senegal lang standhouden tegen Frankrijk, maar uiteindelijk toch het hoofd buigen voor het sterrenensemble: 3-1.

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