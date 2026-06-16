Topschaatser Dai Dai N'Tab support dit WK twee landen: Nederland en Senegal. Hij werd geboren in Amsterdam en heeft een Senegalese vader. Aan de sprinter van X2O-Badkamers is geen groot voetballer verloren gegaan. "Het mag geen naam hebben."

N'Tab maakte dinsdag zijn opwachting bij de NOS om voor te beschouwen op de wedstrijd van het thuisland van zijn vader tegen Frankrijk. Daar deed hij meteen een bijzondere onthulling. "Ik houd niet van kou", gaf hij toe.

"Dus ik heb wel een beetje de verkeerde sport gekozen", lachte hij. "Ik moet zeggen: we zijn in Nederland en de rest van de wereld wel verwend qua ijsbanen. Een paar jaar geleden hadden we een wedstrijd in Japan. In de winter ergens in de sneeuw. Toen dacht ik wel: hier ben ik helemaal niet voor gemaakt. Maar over het algemeen is het 15 à 20 graden (in de schaatshal, red.)."

WK-lied van Shakira

De voornaam van N'Tab is dit jaar ook een populair WK-lied. Dus krijgt hij van presentator Gert van 't Hof de vraag of hij fan is van zangeres Shakira, die het nummer maakte. "Ik denk dat zij fan is van mij", was zijn reactie met een brede grijns. "Het is toch geweldig? Ik kreeg wel veel berichtjes van mensen die dachten dat ik het nog niet heb gehoord. Volgens mij betekent het zoiets als kom op. Dus wel gewoon gaaf!"

N'Tab kijkt met name met veel plezier naar watervlugge voetballers. "Ik heb in het ver verleden - het mag geen naam hebben - ook een keer een balletje getrapt. Ik moest het ook van mijn snelheid hebben. Ik vind een Kylian Mbappé, of andere spelers die hun snelheid gebruiken, gaaf om te zien."

Veelbesproken Afrika Cup

N'Tab maakte zijn opwachting in de uitzending vanwege de wedstrijd tussen Frankrijk en Senegal. Daar werd ook gesproken over de afgelopen Afrika Cup. Daarin stonden de Senegalezen in de finale tegen gastland Marokko. Het land van N'Tab stapte van het veld nadat ze het niet eens waren met de beslissing van de scheidsrechter.

Uiteindelijk besloten ze terug te komen en werd de eindstrijd verder gespeeld. In de verlenging won Senegal met 1-0. Maar Marokko liet het er niet bij zitten en stapte naar de organisatie van het Afrikaanse voetbaltoernooi. Daar kregen ze gelijk, dus ging de winst naar de Marokkanen. "Ik denk dat heel Afrika heeft gezien dat Senegal gewonnen heeft", reageert N'Tab erop. "In mijn hebben zij gewoon gewonnen." Momenteel ligt de zaak bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

Geen Olympische Winterspelen

De 31-jarige N'tab heeft in zijn carrière tal van successen behaald. Zo kroonde hij zich viermaal tot Nederlands kampioen op de 500 meter en werd hij in 2018 Nederlands sprintkampioen. Daarnaast maakte hij deel uit van het sprintteam dat goud veroverde tijdens de WK afstanden van 2020 en schreef hij tweemaal het World Cup-eindklassement op de 500 meter op zijn naam. Dan zou je denken: dan moet er ook olympisch succes zijn.

Maar N'Tab greep drie keer mis op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Zo viel de sprinter al eens en afgelopen editie moest hij wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan.

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