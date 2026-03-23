Voor de Nederlandse topschaatser Dai Dai N'tab was het olympisch seizoen geen pretje. De in Amsterdam geboren sprinter plaatste zich niet voor de Olympische Winterspelen en dat was niet voor het eerst. Gelukkig heeft hij buiten de baan volop plezier, zo blijkt uit zijn socials.

De 31-jarige N’tab heeft een rijke erelijst. Zo werd hij viermaal Nederlands kampioen op de 500 meter, werd hij Nederlands sprintkampioen in 2018, was hij onderdeel van het gouden sprintteam bij de WK afstanden in 2020 en legde hij tweemaal beslag op het eindklassement van de World Cup op de 500 meter.

Olympische winterspelen

Zet je die zeges en alle andere ereplaatsen bij elkaar, dan ontstaat het beeld van een schaatser waarvan je ook olympische successen verwacht. Maar helaas voor N’tab heeft hij driemaal bij het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) geen tickets kunnen bemachtigen. Bij het OKT van eind 2025 deed hij vanwege ziekte niet eens mee.

Na het schaatsseizoen gaan de meeste topschaatsers op vakantie naar verre oorden. Ook N'tab stapte in het vliegtuig. Op Instagram blijkt dat hij op wintersport is gegaan. "Sneeuwhappen", schijft hij bij de fotoreeks. Broer Seba is er ook bij.

Bier

Uit de foto's blijkt dat de schaatser ook prima uit de voeten kan op de skilatten. En met de après-ski heeft hij eveneens geen enkele moeite. In een korte video is te zien dat de broers wel trek hadden in een biertje.

Broertje

In een eerder interview met Schaatsen.nl zei Dai Dai N'tab dit over zijn jongere broer: "Maar gelukkig zie ik mijn broertje heel veel. We bellen elkaar bijna dagelijks. Als je moeder weg is en je vader spreek je niet zo veel, dan is het heel fijn om je broertje dichtbij te hebben. En verder heb ik nog mijn oom en tantes hier wonen. Daar heb ik geregeld contact mee.”

Senegalese roots

Over zijn Senegalese afkomst zei hij in dat gesprek trouwens dat hij daardoor niet van de kou houdt. Inmiddels kan hij dus wel van de koude wintersport genieten.