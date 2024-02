NK allround | Elisa Dul verrast Antoinette Rijpma-de Jong met winst op 3000 meter

Elisa Dul heeft Antoinette Rijpma-de Jong verrast op de 3000 meter bij de NK allround. Na een snelle start van Rijpma-de Jong, die de 500 meter won, snelde Dul toch naar de overwinning. De strijd om de Nederlandse titel en het ene WK-ticket is nog niet gestreden.

Op de 3000 meter ging, met nog drie ritten te gaan, Merel Conijn ruim aan de leiding. In haar carrière reed ze slechts een keer sneller. Wijfje en Robin Groot kwamen ruim niet aan de tijd van Conijn. Esmee Visser - in 2018 nog Europees kampioen op de 3.000 meter finishte bijna zeven seconden achter Conijn. De laatste rit ging tussen de twee favorieten voor de titel: Rijpma-de Jong en Dul. Dul reed in een persoonlijk record naar de winst: 3:58.450

Melissa Wijfje was de eerste schaatsster die een sterke tijd reed op de 500 meter: 39.25. Daarmee belandde ze na de vierde rit bovenaan het tijdschema. Totdat het de beurt was aan schaatskanon Antoinette Rijpma-de Jong. Zij reed 38.22, meer dan een seconde sneller dan Wijfje. Elisa Dul behaalde de tweede plek in de laatste rit, met een tijd van 38.76. Zondag valt de beslissing op de 1500 en 5000 meter.

NK allround stand vrouwen

Antoinette Rijpma-de Jong 78.086 Elisa Dul 78.501 Robin Groot 80.085 Melissa Wijfje 80.116 Merel Conijn 80.138 Reina Adema 81.901 Jade Groenewoud 82.140 Kim Talsma 82.161 Meike Veen 82.413 Gioya Lancee 82.523

Uitslag 500 meter

Antoinette Rijpma-de Jong 38.220 Elisa Dul 38.760 Melissa Wijfje 39.250 Meike Veen 39.350 Robin Groot 39.370 Kim Talsma 39.640 Merel Conijn 39.880 Gioya Lancee 40.040 Romée Ebbinge 40.260 Jade Groenewoud 40.420

Uitslag 3.000 meter

Elisa Dul 3:58.450 Antoinette Rijpma-de Jong 3:59.200 Merel Conijn 4:01.550 Robin Groot 4:04.290 Melissa Wijfje 4:05.200 Sanne in 't Hof 4:06.470 Reina Adema 4:07.150 Esmee Visser 4:08.530 Evelien Vijn 4:10.030 Jade Groenewoud 4:10.320