Rittenschema en puntentelling NK allround | Antoinette Rijpma-de Jong en Elisa Dul strijden in slotrit om nationale titel

De Nederlandse schaatsers rijden bij de NK allround, verspreid over het weekend, vier afstanden. De beste schaatsers bij de mannen en vrouwen mogen zich na die vier afstanden Nederlands kampioen noemen. Sommigen pakken ook nog de laatste tickets voor het WK allround in Inzell in maart. Bekijk hieronder de rittenschema's voor de slotafstanden.

Na drie afstanden staat Chris Huizinga bij de mannen bovenaan. Beau Snellink tweede en Karst Jansman is derde. Zondagmiddag wordt de 10.000 meter gereden. Bij de vrouwen is Antoinette De Jong-Rijpma de koploper, gevolgd door Elisa Dul en Melissa Wijfje. Zij rijden nog de 5000 meter.

TV-gids: hier zie je dit weekend de NK allround en sprint De WK afstanden zijn pas net achter de rug maar de NK allround en sprint staan alweer voor de deur. Komend weekend rijden de schaatsers uit ons kikkerlandje tegen elkaar in de strijd om de nationale eer. Hier lees je waar je dit allemaal kan zien.

Rittenschema 3000 meter vrouwen (12.50)

Rit 1 Kim Talsma Jade Groenewoud Rit 2 Robin Groot Reina Anema Rit 3 Melissa Wijfje Robin Groot Rit 4 Antoinette Rijpma-de Jong Elisa Dul

Rittenschema 10.000 meter mannen (13.45 uur)

Rit 1 Colin James Duivenvoorden Marwin Talsma Rit 2 Gert Wierda Lex Dijkstra Rit 3 Kars Jansman Remo Slotergraaf Rit 4 Chris Huizinga Beau Snellink

Marcel Bosker meldt zich af voor slotdag NK allround na worsteling met mentale problemen: 'Er komen dingen uit het verleden op' Marcel Bosker heeft zich afgemeld voor de slotdag van het NK allround. De schaatser zit momenteel niet lekker in z'n vel. Dat zei hij zaterdagmiddag na de eerste afstand op het NK allround. Hij kende een slecht weekend op de WK afstanden in Calgary en twijfelde zelfs om überhaupt te rijden op het NK allround. Nu heeft Bosker zich voor de laatste dag alsnog teruggetrokken.

Puntentelling

Het NK allround is een wedstrijd van de lange adem. Meteen pieken op de openingsdag kan een schaatser voor even aan kop zetten, maar de ranglijst wordt pas na de afstanden op zondag opgemaakt. Het gaat dus om de krachten zo goed mogelijk te verdelen. Wie het constantst is op vier afstanden, mag zich Nederlands kampioen noemen. Na elke afstand bepaalt de tijd de ranglijst. Daar is een heel ingewikkeld schema voor.

NK allround | Elisa Dul verrast Antoinette Rijpma-de Jong met winst op 3000 meter Elisa Dul heeft Antoinette Rijpma-de Jong verrast op de 3000 meter bij de NK allround. Na een snelle start van Rijpma-de Jong, die de 500 meter won, snelde Dul toch naar de overwinning. De strijd om de Nederlandse titel en het ene WK-ticket is nog niet gestreden.

NK allround | Chris Huizinga overtuigt en wint 5000 meter, Jur Veenje pakt 500 meter Jur Veenje en Chris Huizinga hebben de eerste dag van de NK allround succesvol afgerond. Veenje bleek veruit de snelste op de 500 meter, terwijl Huizinga met overmacht de 5000 meter won. Hij won in een tijd van 6:11.980.

Hoe moet je rekenen?

De geschaatste tijd op elke afstand wordt omgerekend in punten. De basis is 500 meter, omdat alle afstanden terug te brengen zijn tot de kortste afstand (3000 meter is zes keer 500 meter, bijvoorbeeld). Rijdt een schaatser op de 500 meter een tijd van 34,34 seconde, dan krijgt diegene 34.340 punten. Als diezelfde schaatser op de 3000 meter 4:14.14 rijdt, dan wordt dat teruggerekend naar de gemiddelde tijd per 500 meter. In dit geval is dat 4:14.14 (254,14 seconden) gedeeld door zes: 42.350 punten. Na al die afstanden tel je de punten bij elkaar op en degene met de minste punten is Nederlands kampioen.

Rittenschema en puntentelling NK sprint | Kjeld Nuis op 500 meter tegen Joep Wennemars Het NK sprint wordt dit weekend gereden in Thialf. De snelste schaatsers en schaatssters doen een gooi naar de Nederlandse titel van 2024. Er worden vier afstanden gereden en na de vierde wordt het klassement opgemaakt. Ook zijn er tickets te verdienen voor het WK sprint in Inzell in maart. Bekijk hieronder de rittenschema's voor de slotdag.