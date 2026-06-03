Ragne Wiklund beleefde dit weekend angstvallige momenten. De Noorse schaatskampioene kreeg te maken met een stekend gevoel in haar buik en moest met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis.

De 26-jarige Wiklund is net als veel andere topschaatsers alweer volle bak bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat verliep deze week echter allesbehalve vlekkeloos. Tijdens een training kreeg de Noorse wereldkampioene allround hevige last aan haar buik. Daardoor moest ze per direct naar het ziekenhuis om geopereerd te worden.

Spoedoperatie

In eerste instantie dacht Wiklund zelf dat het wel meeviel. "Ik dacht eigenlijk dat het een hevige vorm van menstruatiepijn was", vertelt ze daags na de operatie, in gesprek met het Noorse NRK. Uiteindelijk bleek er wel meer aan de hand te zijn met de fysieke gesteldheid van de topschaatsster.

"Ik was bezig met wat intervaltrainingen op de fiets, toen ik enorme last aan mijn maag kreeg", vervolgt de 26-jarige Wiklund. "Uiteindelijk besefte ik dat er iets mis was, en toen besloot ik naar de eerste hulp te gaan. Daar werd ik direct doorverwezen naar het ziekenhuis en met spoed geopereerd. Het escaleerde snel."

Herstel

Uiteindelijk bleek dat Wiklund last had van een acuut ontstoken blindedarm, die gelijk moest worden verwijderd. Dat gebeurde tijdens een succesvol verlopen operatie, maar voor de Noorse zit trainen er voorlopig niet in. Ze moet eerst noodgedwongen rust pakken om weer aan te sterken. "Ik moet nu rust houden om weer te kunnen groeien", besluit een optimistische schaatsster. Naar alle waarschijnlijkheid ligt ze er enkele weken uit.

Wiklund maakte een wisselvallig seizoen door, met wel een enorm hoogtepunt. Op de Olympische Spelen gold ze als één van de topfavorieten voor een gouden medaille, maar telkens kwam ze een paar honderdsten te kort. Op de 1500 en 3000 meter snelde ze naar het zilver, terwijl het op de 5000 meter een bronzen plak werd. Uiteindelijk bekroonde de schaatsster uit Oslo alsnog haar seizoen met een titel. Bij de afsluitende WK allround in Thialf was ze overtuigend de beste.

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