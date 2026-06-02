De Nederlandse schaatsploegen zijn alweer een tijdje volle bak bezig met de voorbereiding richting het nieuwe seizoen. Daardoor zijn de meeste formaties al wel rond wat betreft nieuwe versterkingen. Maar coach Jillert Anema wilde klaarblijkelijk nog wat extra versterkingen. Zijn Team AH Zaanlander sloeg een dubbelslag en presenteerde twee nieuwe namen, waaronder een Europees kampioene.

De afgelopen weken stonden voor de schaatsers van Team Albert Heijn Zaanlander vooral in het teken van skeeleren. Zo zagen we onder meer olympisch kampioenen Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud in actie op de weg. Groenewoud wist zelfs een officiële wedstrijd te winnen. Genoeg toppers dus in de gelederen, maar Jillert Anema wilde meer. Hij heeft zich versterkt met een bekende naam én een groot talent.

Europees kampioene

Als eerste presenteerde de groene formatie op maandag al Kim Talsma. Zij is Europees kampioene op de Team Pursuit en kan bovendien goed uit de voeten op de marathon. Opvallend genoeg was ze de afgelopen jaren nog actief bij één van de grootste concurrenten van AH Zaanlander. De 25-jarige schaatsster pakte uiteindelijk zelfs de winst in de Marathon Cup.

"Ik heb dit team het hele seizoen bestreden en nu ga ik er zelf onderdeel van uitmaken. Toen Jillert me belde hoefde ik niet lang na te denken over deze stap", vertelde Talsma over haar pikante overstap. Ze hoopt zich in elk geval te blijven verbeteren. "Ik wil me blijven ontwikkelen als complete schaatsster. Aanvallen, wedstrijden winnen en ook op de langebaan stappen zetten. In deze ploeg zit zoveel ervaring en kwaliteit dat ik ervan overtuigd ben dat we elkaar sterker gaan maken."

Nieuw talent

Een dag later maakte de ploeg van Anema nog een nieuwe naam bekend. De 22-jarige Jade Groenewoud stapt over van Gewest Fryslân naar Team AH Zaanlander. Daarmee rijden er nu twee schaatssters met die achternaam bij de ploeg, aangezien ook Marijke daar al onder contract staat. In haar jeugd stond ze te boek als groot talent. Zo werd ze vijfvoudig wereldkampioen bij de junioren.

Ook Groenewoud hoopt bij haar nieuwe team om zichzelf flink te verbeteren. "Ik heb het afgelopen jaar bij het gewest na een tijdje weer progressie gemaakt, en ben benieuwd hoe ik mij binnen deze ploeg verder kan ontwikkelen", liet zij optekenen. Ook de 70-jarige Anema is blij met haar komst. "Jade is een serieuze en leergierige schaatsster die goed in onze groep past. We hebben vertrouwen in haar manier van werken en kijken ernaar uit om haar binnen de ploeg verder te zien ontwikkelen", aldus de coach. Daarmee lijkt de selectie van het team inmiddels zo goed als rond.

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