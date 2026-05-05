De Canadese schaatser Ted-Jan Bloemen is gestopt met zijn sport. De Olympische Spelen in Milaan waren zijn laatste kunstje. De in Nederland geboren Bloemen verlaat de sport echter niet definitief. Voordat hij zijn nieuwe werk oppakt, staat de internationale schaatsunie ISU nog één keer stil bij de prestaties van 'TJ Flowers'.

Bloemen (39) werd negende op de tien kilometer in de Milanese schaatshal en daarmee zit zijn carrière er op. Niet het resultaat waar hij op hoopte, maar de olympisch kampioen van 2018 en voormalig wereldrecordhouder is meer dan tevreden met hoe het allemaal gegaan is. Hoewel hij opgroeide en leerde schaatsen in Nederland, kwam hij al sinds 2014 uit voor Canada.

"Ik heb veel mooie momenten beleefd en mijn laatste race in Milaan was ook op een andere manier mooi. Niet vanwege de prestatie, maar wel vanwege het feit dat het een mooi afscheid was op het hoogste podium. Al mijn familie en mijn kinderen zaten in het publiek", zegt Bloemen op de website van de ISU. "Ik wil echt in het schaatsen actief blijven. Ik heb veel geleerd in mijn carrière en ik heb nog veel te brengen in mijn sport."

Bloemen gaat nadenken over welke rol hij precies voor zichzelf ziet in de schaatswereld, maar een baan als coach zou zomaar voor hem weggelegd kunnen zijn. De ISU staat stil bij zijn afscheid en soms op hoe de carrière van Bloemen vorm kreeg. 'Zijn carrière zal herinnerd worden vanwege zijn kracht op de langste afstanden, zijn wereldrecords en zijn olympische succes. Van zijn vroege jaren in Nederland tot aan het hoogste treetje op het olympische podium; zijn reis is getekend door volharding, aanpassing en brillantie.'

In 2017 brak Bloemen het tien jaar oude wereldrecord van Sven Kramer op de vijf kilometer. Op de langste afstand had hij tussen 2015 en 2020 het wereldrecord in handen. In dat laatstgenoemde jaar verloor hij ook het wereldrecord op de 10 kilometer. Tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang (Zuid-Korea) won hij goud en zilver op de twee langste afstanden. Ook is hij wereldkampioen op de 5000 meter geweest.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover