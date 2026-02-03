Een Canadese schaatser die meedoet aan de Olympische Spelen met de naam Ted-Jan Bloemen. Dat klinkt wel heel Nederlands? En dat klopt ook, de 39-jarige topschaatser is namelijk geboren in Leiderdorp. Toch rijdt hij al jarenlang onder de Canadese vlag. Lees hier waarom Bloemen niet meer voor Nederland uitkomt.

Bloemen leerde dus schaatsen in Nederland. Hij kwam zelfs namens Nederland uit op verschillende internationale schaatstoernooien, zoals World Cups en EK's. Zo schaatste hij enkele jaren in de ploeg van de bekende coach Jillert Anema. Bloemen wist echter nooit te floreren als Nederlander. Hij gaf aan vooral veel druk te ervaren door de grote concurrentie die hij had in de Nederlandse top van het schaatsen. Hierdoor verloor hij het plezier in de sport.

Overstap naar Canada

Daarom nam Bloemen in 2014 een drastisch besluit. De topschaatser, die gespecialiseerd is in de langste afstanden, emigreerde naar Canada om nieuwe impulsen te krijgen. Hij kreeg daarbij ook het staatsburgerschap van het Noord-Amerikaanse land. Dat regelen was makkelijk voor Bloemen, want hij was een kind van een Nederlandse moeder en Canadese vader.

Er was nog een reden waarom Bloemen zijn schaatsloopbaan wilde vervolgen in Canada. De Nederlandse schaatscoach Bart Schouten was destijds, en nu nog steeds, trainer van de Canadese schaatsselectie. Bloemen en Schouten konden zeer goed met elkaar overweg.

Succesvolle overstap

Na zijn wisseling van nationaliteit bloeide de schaatscarrière van Bloemen helemaal op. In 2015 won hij zijn eerste medaille op een WK door tweede te worden met het Canadese team op de ploegenachtervolging. Later begon Bloemen ook individuele prijzen te winnen. Zo won hij op de Spelen van 2018 goud op de 10.000 meter en zilver op de 5000 meter. Twee jaar later werd Bloemen ook wereldkampioen op de 5000 meter.

Naast eremetaal reed de Nederlandse Canadees ook snelle tijden. Zo verbrak hij in 2017 een tien jaar oud wereldrecord van Sven Kramer op de 5000 meter op zijn thuisbaan in Calgary. Daarnaast is Bloemen nog steeds de houder van het baanrecord op de 10.000 meter in Calgary.

Bloemen in Milaan

De laatste jaren staat Bloemen, die als bijnaam TJ Flowers heeft gekregen, steeds minder vaak op het podium. Dit jaar slechts één keer in de World Cup. De 39-jarige topschaatser zit dan ook al ver in de herfst van zijn carrière. Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachtingen dat Bloemen in Milaan mee gaat doen om de medailles. De schaatser komt in actie op de 5000 meter en op de 10.000 meter; afstanden met moordende concurrentie.

