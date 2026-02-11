Ted-Jan Bloemen rijdt vrijdag de 10.000 meter op de Olympische Winterspelen en dat wordt zeer waarschijnlijk zijn laatste grote wedstrijd als schaatser. De 39-jarige Nederlandse-Canadees is er op gebrand om nog één keer te vlammen op de afstand waarop hij in 2018 olympisch kampioen werd. "Daar kan ik nog steeds heel emotioneel van worden", vertelt Bloemen in gesprek met Sportnieuws.nl.

De in Leiderdorp geboren Bloemen was jarenlang een schaatser in de subtop in Nederland en leek in 2012 het mooiste moment van zijn loopbaan te hebben beleefd met de winst op het NK allround. Twee jaar later besloot hij echter te emigreren naar Canada en vanaf het moment dat hij voor dat land uitkwam, reeg hij de successen internationaal aan elkaar.

Hoogtepunt was zijn olympische titel op de 10.000 meter in 2018 en hij pakte op diezelfde Spelen ook nog zilver op de 5000 meter. Inmiddels is de schaatser 39 jaar oud en staat hij aan de vooravond van wat 'zeer waarschijnlijk' de laatste internationale wedstrijd uit zijn loopbaan gaat worden. Dat terwijl hij zich fysiek en mentaal nog altijd goed voelt. "Op een gegeven moment moet je er gewoon een punt achter zetten en moet je het ook je gezin niet meer aan willen doen", vertelt Bloemen in gesprek met deze site.

Teleurstelling op 5000 meter

De topschaatser wil echter nog één keer vlammen in Milaan en dat lijkt een zware opgave te worden nadat hij zondag slechts dertiende werd op de 5000 meter: "Dat was inderdaad wel een teleurstelling. Je richt je seizoen erop in dat je hier op je best bent. We hebben ons best gedaan om dat te doen en ik heb daar heel veel ervaring mee. Dat hebben we gebruikt om een zo goed mogelijk plan te maken, maar het is helaas toch anders uitgepakt."

Toch zegt zijn optreden op de vijf kilometer niet alles over hoe hij vrijdag voor de dag zal komen: "E r zit aardig wat tijd tussen en ik heb het gevoel dat ik elke dag beter word, dus ik heb de tien kilometer nog niet opgegeven en geloof er zelf nog in."

Goud in Pyeongchang

De 10.000 meter zal voor Bloemen natuurlijk altijd speciaal zijn nadat hij in 2018 de olympische titel greep in Pyeonchang door onder anderen Jorrit Bergsma en Sven Kramer af te troeven. Het was de kroon op zijn carrière nadat hij vier jaar eerder besloot om als Canadees zijn schaatsdromen waar te gaan maken.

Bloemen kan zich zijn gouden race nog altijd erg goed herinneren: " Ik stond aan de start en wist wat er ging gebeuren. Ik had zoveel vertrouwen in die rit en dat gebeurde precies. Het was gewoon eigenlijk heel klinisch. Ik had een plan en ik voerde het uit."

Waar de Nederlandse-Canadees zijn rit tot in de puntjes had voorbereid, had hij nooit stilgestaan bij wat er daarna met hem zou gebeuren: "D at ik olympisch kampioen ging worden, daar had ik eigenlijk geen seconde over nagedacht. Dus dat kwam toen ineens over me heen als een lading van emotie en daar kan ik nog steeds heel emotioneel van worden."

Nieuwe kans op medaille

De 39-jarige schaatser krijgt acht jaar later de kans om zijn twee gouden medaille te pakken, maar deze keer behoort hij niet tot de topfavorieten. Toch moeten we hem nog niet afschrijven. " Ik kan nog steeds een rit rijden die ongelooflijk sterk is. Of dat genoeg zal zijn voor goud hangt af van wat de anderen doen. I k denk dat de 10.000 meter iets beter zal zijn voor mij. Ik ga gewoon een hele goede rit laten zien en hopelijk blijven de benen wel de hele rit goed."

Bloemen zegt dat niet zomaar, want eerder dit seizoen eindigde hij bij een World Cup in Calgary nog op het podium. Dat was weliswaar op de 5000 meter, maar toch put hij daar een hoop vertrouwen uit: "I k denk dat het toch wel een getuigenis is van hoe hard ik gewerkt heb deze zomer en hoe goed ik ook technisch rij. Ik denk dat ik daar mijn ultieme vorm van wat mogelijk is met mijn lichaam heb laten zien. Ik ga er alles aan doen om dat vrijdag weer te laten zien."

10.000 meter

De 10.000 meter begint vrijdag om 16.00 uur in Milaan. Davide Ghiotto, Vladimir Semirunniy, Metodej Jilek en Sander Eitrem lijken de grote favorieten op die afstand. Namens Nederland doen Bergsma, die in 2014 olympisch kampioen werd op dit onderdeel, en Stijn van de Bunt mee.