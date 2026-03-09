De Olympische Winterspelen kunnen atleten maken of breken. In het geval van kunstschaatsster Alysa Liu (2010) heeft het haar leven totaal op de kop gezet. Ze won goud en werd wereldberoemd. Maar daar moet ze nu wel de sportieve prijs voor betalen.

Liu won namens de Verenigde Staten goud in de individuele wedstrijd op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina. In de vrije kür legde Liu de lat hoog met een nagenoeg foutloze oefening. De regerend wereldkampioen kreeg een score van 150,20. Het was het tweede goud voor Liu op de Winterspelen in Milaan, nadat ze ook al het teamevenement won met de Verenigde Staten.

Volgers op Instagram

Aan de vooravond van de Winterspelen in Italië had Liu dik 200.000 volgers op Instagram. Inmiddels zijn het er 7,5 miljoen. Daarme heeft ze onder meer de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam ingehaald, die bij aanvang van de Spelen de meeste IG-volgers had van alle olympiërs.

Liu heeft besloten om niet mee te doen aan het WK kunstschaatsen 2026, dat dinsdag 24 maart begint en in Praag wordt gehouden. Ze zou een team vormen met Amber Glenn en Isabeau Levito en wordt vervangen door Sarah Everhardt.

Juichen

Op Instagram legt ze uit waarom ze de WK skipt. "Hallloooo. Zoals sommigen al weten, heb ik me terugetrokken uit het wereldkampioenschap. Er komen veel opwindende dingen op me af sinds ik ben teruggekeerd uit Milaan. Ik neem daar de tijd voor. Ik zal vanaf hier voor iedereen juichen. En ik zie jullie komend seizoen weer."

Afscheid op haar 16e

Na de Winterspelen van 2022 nam ze afscheid van de sport. De toenmalige winnares van olympisch brons was toen pas 16. Ze had al haar doelen bereikt in de sport, vond ze.

"Ik begon met schaatsen toen ik vijf was, dus dat is ongeveer elf jaar op het ijs en het zijn krankzinnige elf jaren geweest," schreef Liu op Instagram. "Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik zo veel zou bereiken als ik heb gedaan. Ik ben zo tevreden met hoe mijn schaatscarrière is verlopen. Nu ik mijn doelen in het schaatsen heb bereikt, ga ik verder met mijn leven." Liu was toen ook al tweevoudig Amerikaanse kampioen. Haar eerste titel veroverde ze op 13-jarige leeftijd.