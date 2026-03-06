Alysa Liu was de koningin van het kunstrijden op de Olympische Winterspelen. De pas 20-jarige Amerikaanse pakte twee keer goud, individueel en met het team. Liu's bekendheid steeg als een komeet. Ze werd populairder dan de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam en schoof aan bij verschillende talkshows. Dat terwijl ze in 2022 tijdelijk met pensioen ging.

Op 13-jarige leeftijd werd Liu de jongste Amerikaanse nationale kampioen ooit; op 16-jarige leeftijd deed ze mee aan de Olympische Spelen van 2022 in Peking, een maand later won ze een bronzen medaille op het WK kunstschaatsen. Daarna stopte ze vrijwel uit het niets. Dat had vooral te maken met de toen heersende covidpandemie.

Destijds ging er een wereld voor de jonge Liu open. Voor het eerst had ze een echte vrije dag. "Dat was iets totaal nieuws voor me," blikt ze terug in gesprek met TeenVogue. "En daardoor dacht ik ook: oh, ik kan eten! Ik eet iets wat ik nog nooit eerder heb kunnen eten zonder in de problemen te komen." Het gaf haar een "heel nieuw perspectief", wat haar uiteindelijk ertoe bracht om voor zichzelf te kiezen.

Liu maakt kennis met gamen, anime en andere hobby's

De Amerikaanse maakte kennis met de 'gewone' wereld en raakte verzot aan gamen en anime - wat later terug zou keren in haar küren op het ijs. Ook ging ze naar school en deed ze andere dingen die tieners van haar leeftijd zouden doen. Maar tijdens een wintersportvakantie kwam het verlangen om weer te kunstschaatsen terug.

Dat moest dan wel op eigen voorwaarden. Liu is immers niet de doorsnee kunstschaatsster. De Amerikaanse valt op met haar kapsel, gelakte nagels, outfit én smileypiercing, die ze zelf zette.

Goud in Milaan

Op de Winterspelen in Milaan viel ze dan ook op, zeker met haar küren. De laatste reed ze op het nummer Stateside van PinkPantheress en Zara Larsson. "Toen ik het nummer hoorde, dacht ik: ik moet op die tekst schaatsen," zegt ze, verwijzend naar een regel die Larsson zingt over de Amerikaanse droom. "Zoveel mensen maken hier op de Olympische Spelen hun droom waar, en het is het alleen waard als iedereen hier bij mij kan zijn."

Liu blies het nummer nieuw leven in. Maar met die eer wil de Amerikaanse niet strijken. "Ik had het echt niet gekund als ze dat geniale nummer niet had gemaakt", bekent ze.

Wat ook hielp, was haar outfit. Die was geïnspireerd op de animeserie Puella Magi Madoka Magica, waarin Madoka Kaname de hoofdrol vertolkt. Zij krijgt daarin een wens vervuld, maar alleen als ze besluit haar normale leven achter zich te laten en een magisch meisje te worden. Dat brengt grote verantwoordelijken en risico's met Modaka mee. Liu kan zich hierin herkennen: "Ze moest er bovenuit stijgen." Dat deed de Amerikaanse uiteindelijk ook, met twee keer olympisch goud als gevolg.