Femke Kok is druk bezig met haar toekomst in het schaatsen. De olympisch kampioene zou theoretisch kunnen stoppen nu ze het hoogst haalbare heeft bereikt, maar daar denkt ze momenteel totaal niet over na. Nu ze in haar vakantie heeft kunnen bijkomen, kijkt ze vooruit naar wat er komen gaat. Ook vertelt ze hoe ze maar drie keer per jaar even helemaal los kan gaan.

"Het hoogst haalbare was om olympisch kampioen te worden en het wereldrecord te halen, maar die droom is al uitgekomen. Mensen vragen of ik nu ga stoppen. Maar ik ben jong. Winnen is leuk, maar blijven winnen is ook leuk. Als je zo hard hebt gewerkt en alles samenvalt: dat is het chillste, beste gevoel dat er is", zegt ze in gesprek met Linda Meiden.

'En daarna?'

"Ik wil mijn niveau nog hoger krijgen, nog snellere tijden, en dan hopen dat ik er de komende Spelen weer mag staan. En voor daarna? Ik kijk niet verder vooruit, ik wil stilstaan bij wat ik nu doe.” Ook in haar privé denkt ze na over wat ze wil, ook met haar online profiel van 400.000 volgers op Instagram bijvoorbeeld.

"Tuurlijk zijn er superleuke kanten, zoals samenwerkingen met sportmerken. Ik ben kritisch in welke samenwerking ik doe, ik wil real zijn. Maar ik wil dat mensen me herinneren als goede sporter, niet als influencer. Eigenlijk ben ik niet iemand die alle aandacht wil hebben."

Haar vakantie liet haar weer even ongedwongen genieten van het leven naast de ijsbaan. "Nu in de rustperiode geniet ik er juist van dat ik even niets hoef. Dan wil ik geen druk voelen dat ik iets moet posten."

Drank en drugs

Kok (25) geeft toe dat ze zelden alcohol drinkt en alleen als ze vrij is 'los gaat'. "Alleen aan het einde van het seizoen vind ik het leuk om een feestje te doen. Dan kan ik er echt van genieten: drink ik alles door elkaar en ga ik door tot 6 uur. Maar dat is drie keer per jaar. Als ik drink, word ik losser, dat zie je ook aan mijn ogen, dan hoef ik niet op de selfie. Sta ik straks op internet met een schuine kop.”

Roken heeft ze ook nog nooit gedaan, drugs ook niet. "Ik word natuurlijk getest op doping, maar als topsporter heb ik er ook absoluut geen behoefte aan.”

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