Femke Kok bereikte in 2026 een absoluut hoogtepunt met het winnen van olympisch goud op de 500 meter. Daarmee werd de Nederlandse topschaatsster in één klap wereldberoemd. In eigen land werd haar status als vrijgezel al snel onder een vergrootglas gelegd, met zelfs suggesties dat ze met Reggeborgh-ploeggenoot Jenning de Boo zou moeten daten. Haar liefdesleven is ineens een groot onderwerp en daar baalt Kok (25) van.

In gesprek met Linda Meiden openbaart de sprintkampioene dat ze zelfs 'lastiggevallen' wordt. "Er zijn ook al vijf wildvreemde guys (mannen, red.) bij mij thuis aan de deur geweest, of ik met ze op date wilde”, aldus Kok. Ze weet dat het lief bedoeld is, maar het is ook indringend. "Dat vind ik echt te ver gaan."

'Lastig om de juiste te vinden'

Ze wil haar liefdesleven het liefst 'lekker privé' houden en weet dat het moeilijk is om iemand te vinden die bij haar past, zeker nu ze in de bloei van haar leven en carrière zit. "Iemand ontmoeten die mijn leven begrijpt is moeilijk. Het is lastig om de juiste te vinden.”

In een ander leven was het misschien anders geweest voor Kok. "Dan zou ik het vast ook gezellig vinden in de club. Dat snap ik, serieus. Bij mij kan dat niet, ik kom nergens, mijn wereld is best klein. Dat vind ik helemaal prima."

'Duizenden berichten van mannen'

Veel mannen proberen het toch om bij Kok in een goed blaadje te komen. Haar sociale media stromen over met verzoeken, geeft ze toe. "Mijn inbox zit sinds de Spelen vol met duizenden berichten van mannen." Tijdens de huldiging van haar olympische medailles in Milaan ontlokte haar trainer een stortvloed aan reacties door grappend op het podium te zeggen dat het enige wat nog ontbrak bij Kok 'een leuke vriend' was.

'Doe eens normaal'

"Op internet ging het los: hij zou seksistisch zijn, een vrouwenhater. Ik dacht: doe eens normaal, jullie kennen hem niet. Hallo, ik heb een gouden medaille gewonnen en daar heeft hij een groot aandeel in gehad. Ik zit in een team met veertien gasten, die humor ben ik gewend. Ik kan echt wel wat hebben."

Kok won de afgelopen jaren alle 500 meters waar ze aan meedeed en bekroonde die suprematie met olympisch goud op haar afstand. Ook pakte ze verrassend het zilver op de 1000 meter en werd ze in het slot van het seizoen nog ongenaakbaar wereldkampioene sprint.

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