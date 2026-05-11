Femke Kok heeft samen met haar moeder Ilja Postma teruggeblikt op haar jeugd. Zo vertelt de olympisch kampioene over de leukste herinneringen met het gezin en hoe ze begon met schaatsen.

Op Moederdag moet Kok vooral terugdenken aan de tripjes die ze met de boot van haar ouders maakte. Zij hadden een oude reddingsboot, waarmee ze regelmatig gingen varen. Nog steeds probeert Kok langs te gaan bij de boot van haar ouders als ze geen trainingskamp heeft rond deze tijd. De schaatsster vertelt in de Libelle dat haar ouders vroeger elk weekend gingen varen. "Dan ging ik mee, lekker ontbijten met croissantjes of taartjes", herinnert de olympisch kampioene zich nog goed.

Haar moeder Ilja Postma weet ook nog goed dat haar dochter regelmatig mee de boot op ging tijdens het seizoen. Dan kon de koersfiets voor trainingen natuurlijk niet ontbreken. Postma vertelt dat haar dochter dan regelmatig vanaf de ligplaats naar Heerenveen fietste voor een schaatstraining.

Andere sporten

Ook blikt Kok terug op het begin van haar schaatscarrière. Eerst probeerde de olympisch kampioene namelijk een fors aantal andere sporten uit, voordat ze de ijzers onderbond. Zo probeerde Kok ook de sporten paardrijden, judo, voetbal en korfbal uit, maar eigenlijk kon ze haar heil maar in twee sporten vinden. Het schaatsen vond ze direct erg leuk om te doen, maar ook het turnen was direct een grote passie voor de atlete uit Nij Beets.

Kok vertelt dat ze van haar vierde tot haar twaalde op turnen zat en dat ze ook in die sport goed was. "Daar werd ik steeds beter in, maar de combinatie werd te druk. Daarom moest ik kiezen: turnen of schaatsen." Inmiddels is bekend voor welke sport Kok is gegaan en dat heeft haar geen windeieren gelegd. Afgelopen februari behaalde ze op de Olympische Winterspelen in Milaan goud op de 500 meter en een zilveren medaille op de 1000 meter. Daarnaast heeft de 25-jarige Kok meerdere wereldtitels en Europese titels op haar naam staan.

