De helden van de Olympische Winterspelen glunderen nog na. Maar voor veel schaatsers was het een olympisch jaar dat veel wonden achterliet. Bijvoorbeeld bij Philip Due Schmidt (29). Maanden na de pijnlijke gebeurtenissen zit hij er nog steeds mee.

De Deense schaatser, specialist op de mass start, voldeed sportief aan alle eisen voor deelname aan de Olympische Winterspelen van 2026. Vanwege een complexe overlap van de kwalificatie-eisen mocht hij toch niet deelnemen.

Het ging om een clash tussen het maximale aantal langebaanschaatsers aan de Spelen en het aantal vaste startplaatsen per land. Daardoor konden schaatsers die zich individueel niet wisten te plaatsen toch naar de Spelen, terwijl anderen die wél voldeden alsnog buiten de boot vielen. Zoals hij dus.

Ga je door?

In een lange post op Instagram blikt Due Schmidt terug op alles wat is voorgevallen en onderzoekt hij zijn gedachtes en emoties. Hij begint met de vraag: ga je door of niet? Dat is namelijk de vraag die veel olympiërs elke vier jaar krijgen. Alsof hun (sportieve) leven alleen maar afhangt van die twee weekjes dat de Spelen plaatsvinden.

Het is een prima vraag verder, schrijft hij, maar hij had er geen antwoord op. "Ik had geen idee hoe ik zou reageren na mijn terugkeer naar de dagelijkse routine als topsoprter. Toen ik er echt over ging nadenken, besefte ik dat ik niet dacht aan wat er over vier jaar zou gebeuren. Ik dacht aan de vier jaar tot dan", schrijft hij.

Niet acceptabel

Ook legt hij zijn wonden bloot. "Ik zal nooit terugblikken en zeggen dat het allemaal wel oké was. Want dat was het niet. En het is ook niet oké in te accepteren wat niet acceptabel is. Maar ik kan ook niet nog vier jaar boos rondlopen. Dat helpt ook niet."

Het uitvoerige relaas eindigt hoopvol. De Deen heeft momenteel veel plezier met inlineschaatsen en hij zit vol ambitie en plannen. Hij meldt: "Mijn vorm gaat eindelijk de goede kant op. En nog belangrijker: dat is ook mentaal het geval. Het is pas klaar als het echt klaar is."

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