Er was het nodige te doen om de Deense schaatser Philip Due Schmidt. Hij voldeed sportief gezien aan alle eisen voor deelname aan de Olympische Winterspelen van 2026. Maar toch mag hij niet meedoen, tot grote frustratie van Erben Wennemars.

De 28-jarige Deen maakte het nieuws bekend via Instagram. Ook Wennemars vertelde over de vervelende situatie in de talkshow RTL Tonight. "Dat is echt treurig. Want er is al een grote verliezer van de Olympische Winterspelen. Dat is een Deense schaatser."

Depressie

Wennemars doelde hiermee op Schmidt. "Vier jaar geleden haalde hij net niet de Olympische Spelen". Hierop volgde de nodige verdrietige gebeurtenissen. "Toen is hij in een depressie geraakt omdat hij niet naar de Spelen is gegaan."

Het Nederlandse schaatsicoon vervolgde: "Toen heeft hij twee jaar geleden een hele goede world cup gereden. Daarna is hij ziek geworden. En op een gegeven moment waren ze hem kwijt, en toen hebben ze hem gevonden op zijn hotelkamer. Daar heeft hij twintig uur gelegen met een epileptische aanvallen. Toen heeft hij twee dagen in coma gelegen. En het is een Godswonder, maar hij is er zonder hersenschade uitgekomen."

Weg naar boven

Vanaf toen leek alles weer de goede kant op te gaan voor Schmidt: "Hij is weer doorgegaan met schaatsen. En hij wilde de Spelen halen. En hij heeft de Spelen gehaald. Hij heeft op het allerlaatste moment de Spelen gehaald. Hij werd zelfs gefeliciteerd door de ISU (de Internationale Schaatsunie)."

Alles leek op zijn plek te vallen voor de Deense schaatser, maar vlak voor de definitieve bevestiging van de inschrijving moest Schmidt een fikse domper verwerken. "Maar toen kwamen de inschrijvingen, toen gingen ze alle mensen bij elkaar optellen. Toen bleken er 165 mensen gekwalificeerd te zijn, maar er zijn maar 164 bedden in het olympisch dorp voor de schaatsers. En toen hebben ze keihard gezegd: 'Sorry, je gaat niet mee'", zo legde Wennemars uit.

'Jammer'

Deze beslissing viel niet in goede aarde bij Wennemars. "Dat vind ik echt heel jammer aan de Olympische Spelen. Want dit gaat over de Olympische gedachte. Laat die jongen toe! Maar het gaat niet gebeuren. Want de ISU is meedogenloos", zo besloot het schaatsicoon.

