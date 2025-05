Openhartige Irene Schouten neemt 'wegens gezondheid van zoon Dirk' ingrijpend besluit

Irene Schouten heeft zelf gereageerd op de geruchten dat de stekker uit een nieuwe marathonploeg is getrokken, die 'om haar heen' gebouwd zou worden. De voormalig topschaatsster (32) voelde zich genoodzaakt om tekst en uitleg te geven nadat zij en haar management werden bestookt met vragen.

De drievoudig olympisch kampioene en meervoudig wereldkampioene bevestigt op haar Instagram het nieuws dat het project is stopgezet. In haar update deelt ze heftig nieuws en de reden waarom is besloten om niet verder te gaan met de plannen. "Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100% in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken", zegt ze in een openhartig bericht.

'Gezondheid van zoon Dirk'

Haar aandacht is volledig nodig bij haar gezin, zo onthult ze. "Wegens de gezondheid van mijn zoon Dirk, heb ik helaas moeten besluiten het project stop te zetten." Het levert een stortvloed aan steunbetuigingen op voor Schouten. Onder andere van topschaatser Kjeld Nuis, die Schouten en haar gezin 'toppers' noemt.

'Bedankt voor ieders vertrouwen'

Schouten benadrukt dat ze het jammer vindt en ze steekt ook alle betrokkenen een hart onder de riem. "Super vervelend voor iedereen die in dit fantastische project geloofde en zoveel tijd erin heeft gestoken: sponsors, technische staf, management en natuurlijk de schaatssters die ervoor gingen. Bedankt voor ieders vertrouwen."

'Het zijn namelijk toppers'

Ze geeft aan dat ze in ieder geval haar best zal doen om voor de betrokken schaatssters een nieuw onderkomen te vinden. 'Het zijn namelijk toppers', zegt ze. "De afgelopen maanden ben ik met mijn management bezig geweest met het opzetten van een eigen marathonploeg. Ons doel was om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van deze prachtige sport en uiteraard als team meedoen voor de overwinningen. Wij waren al druk in training en hadden zin in het komende seizoen."