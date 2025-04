Topschaatsster Irene Schouten trekt er na bewogen periode op uit met haar gezin

Voor Irene Schouten was het een bewogen week. Ze maakte jarenlang dienst uit van Team Albert Heijn-Zaanlander, maar aan die samenwerking kwam na een regelrechte soap een einde. De topschaatsster besloot daarop om het hoofd leeg te maken en er eens lekker op uit te gaan tijdens de paasdagen.

Schouten ging samen met haar man Dirkjan en zoontje Dirk 'even langs de tulpen'. Daar had het drietal gezien het weer een goede dag voor uitgekozen. Uit de foto's die de schaatsster op Instagram deelt, blijkt ook dat ze het naar hun zin hebben gehad bij de tulpenvelden. Al lijkt het er wel op dat de kleine Dirk een dutje goed kon gebruiken. Hij is inmiddels ruim vier maanden oud.

Voor Schouten zal het uitje een welkome afleiding zijn geweest na een hectische periode. Eerder deze week kwam er na tien jaar een einde aan de samenwerking tussen haar en Team AH-Zaanlander. Die was erg succesvol, want onder de leiding van Anema reeg ze de overwinningen aan elkaar. Niet alleen op de marathon, maar ook op de langebaan. Hoogtepunt waren de Olympische Winterspelen van 2022 waar Schouten driemaal goud won.

Schaatsicoon steunt Irene Schouten met veelbesproken afscheid: 'Mooi dat het opgelost is' Topschaatsster Irene Schouten heeft een rumoerige tijd achter de rug. Afgelopen week namen zij en Team Albert Heijn Zaanlander eindelijk afscheid van elkaar. Een onoverkoombare breuk, zo bleek. Tientallen mensen reageren op het afscheidsbericht van Schouten, waaronder een schaatsicoon.

Soap rond Schouten

Een meningsverschil na haar bevalling leidde uiteindelijk de breuk in. De schaatsster keerde drie maanden na haar bevalling alweer terug op het ijs tijdens een marathon, maar dat zorgde daarna voor een heleboel gedoe. Haar coach Jillert Anema vond dat het te vroeg was en schreef haar dus niet in namens de ploeg. Schouten besloot daarop om individueel mee te doen en verscheen in een zwart pak aan de start.

Topschaatsster Irene Schouten hint op geheimzinnige wijze op nieuwe toekomst Irene Schouten maakte vrijdagmiddag bekend Team Albert Heijn Zaanlander definitief te gaan verlaten. De grote vraag is nu op welke manier de topschaatsster actief blijft in de sport. Daar lijkt ze binnenkort meer duidelijkheid over te geven.

Dat Schouten niet in de kleuren van haar ploeg rondreed, noemde Anema later 'een signaal'. Hij kondigde in een interview aan dat er een breuk aanstaande was tussen Schouten en haar werkgever, maar de schaatsster wist naar eigen zeggen van niets. Ze had tenslotte nog een contract tot en met volgend jaar. De twee partijen gingen in gesprek en daaruit werd uiteindelijk dus duidelijk dat de situatie niet meer te lijmen viel.

Onzekerheid

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de toekomst van de 32-jarige schaatsster eruit gaat zien. Of Schouten actief blijft in de schaatswereld is ook nog maar de vraag. "Ze kijkt naar de verschillende opties die ze heeft", liet haar manager Dennis van der Laan eerder weten aan Sportnieuws.nl. De kans is aanwezig dat Schouten zich gaat focussen op het marathonschaatsen. Het opstarten van een eigen ploeg is daarbij niet uitgesloten.