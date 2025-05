Grote klap voor Irene Schouten: toekomst van ex-topschaatsster onzeker

De toekomst van Irene Schouten is plots onzeker. De 32-jarige ex-topschaatsster werkte op de achtergrond aan een terugkeer op de ijsbaan, maar daar kan nu een streep doorheen. Dat heeft ook gevolgen voor haar beoogde ploeggenoten.

Schouten was de afgelopen tijd bezig om met een project om een marathonploeg om haar heen te bouwen. Dat leek de goede kant op te gaan, maar Schaatsen.nl meldde maandag al dat er een streep door het project zou gaan. Haar manager Dennis van der Laan wilde tegenover hen nog niet inhoudelijk reageren op het nieuws, maar Schouten bevestigde het bericht zelf even later alsnog via een statement op Instagram. Dat terwijl een groot deel van de ploeg al gevormd was.

Ploeggenoten

Tessa Snoek, Jet Fransen, Femke Mossinkoff en Kim Talsma stonden te trappelen om kopvrouw Schouten bij te staan, maar moeten nu waarschijnlijk alsnog op zoek naar een andere werkgever. Extra moeilijk in dit verhaal is dat de ploegen in de Topdivisie bij de vrouwen 'vrijwel allemaal vol zijn', weet schaatsen.nl.

Einde carrière

Schouten zette ruim twee jaar geleden een plotseling punt achter haar carrière als topschaatsster. Ze had op dat moment net drie keer goud gewonnen op de Olympische Winterspelen en was ook al meervoudig wereldkampioene. De specialiste op de lange afstanden wilde graag met haar man Dirkjan Mak een gezin stichten en dat lukte: in december 2024 werd hun eerste kind Dirk geboren.

Einde samenwerking Jillert Anema

Ondertussen had ze nog wel een contract bij de ploeg Albert Heijn Zaanlander van de topcoach Jillert Anema. Vlak na haar bevalling stond Schouten ineens weer op het ijs tijdens een marathon, maar niet in de teamkleding van 'haar' ploeg waar ze nog onder contract stond. Het betekende het begin van het einde, want in de eerste maanden van 2024 werd duidelijk dat de samenwerking tussen Schouten en Anema over was.

Terugkeer op het ijs

Schouten stak al die tijd niet onder stoelen of banken dat ze graag terug wilde keren op het ijs en dan met name op de marathon. Enkele hoopvolle analytici zagen het al gebeuren dat Schouten zich wellicht zou gaan plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Milaan in februari 2026. Hoe haar plannen nu gaan uitpakken, is nog de vraag.