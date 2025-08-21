Oud-topschaatser Erben Wennemars is groot fan van een andere sport geworden. Daarvoor reisde hij af naar het Silverstone Circuit in Engeland. De 49-jarige schreef geschiedenis met nieuwe ontwikkelingen in zijn nieuwe passie: HYROX.

Wennemars mocht drie dagen lang deelnemen aan het HYROX Coaches Camp op het Formule 1-circuit. "Drie dagen waarin we volledig ondergedompeld werden in de nieuwste ontwikkelingen van HYROX", schrijft hij bij foto's van de sportieve uitdaging op Instagram.

De oud-schaatser is groot fan van de sport, net als zijn zoon Niels. Ze doen regelmatig mee aan wedstrijden en waren dit jaar ook aanwezig bij de WK in Chicago. Erben kwam uit in de catgorie 45-49 jaar en was de vlaggendrager voor Nederland.

"Samen met de beste coaches van over de hele wereld hebben we gewerkt aan het neerzetten van een nieuwe standaard voor deze jonge, snelgroeiende sport." HYROX is momenteel enorm populair onder sportliefhebbers. Het is een combinatie van fitnessoefeningen en hardlopen.

'Geschiedenis schrijven'

"We schrijven geschiedenis terwijl we het meemaken", aldus Wennemars over de nieuwe sport. "Geen belemmerende historie, geen vastgelegde grenzen – alleen de energie en overtuiging dat dit geen hype is, maar een blijvende beweging."

De deelnemers van de trainingen op Silverstone renden over het circuit en sjouwden met auto-onderdelen. "Want een HYROX coach staat niet langs de kant. We doen zelf mee, voelen wat het is, en leven het. De Red Bull Pitrace was daar hét perfecte voorbeeld van: grenzen verleggen, energie delen, en ervaren wat het betekent om echt onderdeel van deze community te zijn."

Volgens Wennemars gaat de sport nog veel groter worden. "Het is geen hype, maar een wereldwijde beweging die we samen richting mogen geven. Met passie, met kracht, en met een ongelooflijke hoeveelheid energie."

Schaatsen

Hij deelt die passie met zoon Niels (20) die ook veel content over HYROX maakt op Instagram. De 22-jarige Joep treedt op het ijs in de voetsporen van zijn vader. De schaatser werd afgelopen maar wereldkampioen op de 1000 meter en is in voorbereiding op het komende olympisch seizoen. Vader Erben won twee bronzen medailles op de Winterspelen van 2006 in Turijn.