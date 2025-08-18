Niels Wennemars, de zoon van ex-topschaatser Erben Wennemars en broertje van Joep Wennemars (wereldkampioen 1000 meter), is tot een conclusie gekomen. "Ik ben erover uit", schrijft hij bij een video.

Wennemars is verzot op Hyrox, een combinatie van rennen en fitnessoefeningen. Hij traint zo veel als maar kan, wanneer het maar kan en waar het maar kan. Ook pa Erben gaat het Hyrox-circuit af. Het bracht het tweetal eerder in 2025 zelfs in Chicago, waar het WK Hyrox plaatsvond.

Regelmatig post Wennemars filmpjes van zijn trainingen op social media, waarmee hij inzicht geeft over zijn keuzes en vooral ook het mentale deel van de bikkelharde uitputtingsslagen. En wat dat laatste betreft: Wennemars heeft inmiddels een manier gevonden om het allemaal iets draaglijker te maken om zichzelf helemaal leeg te trekken.

'Onmeunig lopen beuken'

"Ik heb samen met Svenn en Justin onmeunig lopen beuken", zegt hij in een voice-over van een snel gemonteerd filmpje met trainingsbeelden. In het oosten van het land wordt 'onmeunig' gebruikt in de betekenis van 'heel erg'. Daarna somt hij op wat hij met zijn twee makkers deed: "Een interval, 1 kilometer skiën, 1 kilometer roeien en 50 wall balls". Dat zjin de namen van fitnessexercities.

"En ik ben erover uit. Dit soort trainingen zijn veel leuker met vrienden. Ik kijk even naar links of naar rechts en ik zie twee vrienden van mij exact dezelfde pijn lijden. En dat is lachen en het sleept je erdoorheen." De drie sluiten de sessie af met een duik in het frisse water.

De andere sportieve passie van Niels Wennemars

Hyrox is al behoorlijk veelzijdig, toch heeft Niels Wennemars ook nog een andere sportieve liefhebberij: motorcross. "In het verleden heb ik gemotorcrosst en die sport heeft mij echt hard gemaakt", zei hij eerder.

"Je leert vallen en opstaan en het is een groot spektakel. Ik houd van de vrijheid, de ruigheid en het gevaar. Je speelt als het ware constant met je grens en dus eigenlijk met vuur. Het gevoel is echt verslavend."