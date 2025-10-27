Het schaatsseizoen moet in Nederland nog beginnen of er is al een wereldrecord verreden. Niet door een landgenoot, maar door de piepjonge Tsjechische schaatser Metodej Jilek. Hij reed zondag in Salt Lake City een wereldrecord op de 3000 meter.

Dat de 19-jarige Jilek een rijder is om rekening mee te houden in het aankomende seizoen werd vorige maand al duidelijk. Hij reed toen namelijk ook al een wereldrecord op de 3000 meter, maar zijn toptijd in Thialf werd niet officieel erkend doordat er geen juryleden aanwezig waren. Daardoor kon de Noor Eskil Ervik toen nog opgelucht ademhalen. Zijn toptijd van 3.37,28 uit 2005 bleef in de boeken staan, maar Jilek reed die zondag er eindelijk toch uit.

Waar Jilek vorige maand tot een tijd van 3.34,09 kwam, was hij in de Verenigde Staten zondag nóg een stukje sneller. Hij kwam uiteindelijk over de streep na 3.32,52 en daarmee maakte hij gehakt van de andere rijders, want die waren allemaal minimaal 28 seconden langzamer. Jilek verbeterde het wereldrecord van Ervik dus met bijna vijf seconden. De baan in Salt Lake City ligt op hoogte en aangezien daar de luchtweerstand lager is, worden er over het algemeen snellere tijden gereden dan in Heerenveen.

'Dit was een goede beslissing'

Jilek reageerde na afloop tegen het Tsjechische medium iDNES: "Ik heb voor dit record gevochten, het was een geweldige tijd en ik ben er ongelooflijk blij mee. Het laat zien dat ik alles wat ik tot nu toe heb gedaan, goed heb gedaan en dat de training werkt."

Het toptalent denkt dat de keuze om naar Salt Lake City af te reizen goed heeft uitgepakt: "De voorbereiding verloopt goed. Ik denk dat het een goede belissing was (om naar de VS te gaan, red.). Acclimatiseren op deze hoogte is erg moeilijk en het zal me helpen met de World Cups." In november worden er wereldbekerwedstrijden gereden in Salt Lake City en Calgary.

Jilek heeft overigens weinig aan een snelle tijd op de 3000 meter, want die afstand wordt bij de mannen niet gereden bij officiële wedstrijden. Op de Spelen staat het onderdeel enkel op het programma bij de vrouwen.

Medaille op WK afstanden

Jilek staat al langer te boek als een groot talent in de schaatswereld. Hij reed bij de junioren snellere tijden dan Sven Kramer en liet zich afgelopen seizoen ook al zien tussen de senioren. Jilek eindigde bij de WK afstanden als derde achter Davide Ghiotto en Vladimir Semirunniy en pakte daarmee zijn eerste WK-medaille bij de senioren.