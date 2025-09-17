De Nederlandse topschaatsers reageerden dinsdag vol verbazing en ongeloof op een Tsjechisch toptalent op het ijs in Thialf. Metodej Jilek reed een officieus wereldrecord op de 3000 meter in wat zijn eerste trainingswedstrijd moest worden. De tijd telt niet officieel voor de geschiedenisboeken, omdat er geen juryleden bij waren.

De pas 19-jarige Tsjech zal er weinig om geven, hij is al heel trots op zijn tijd op de 3000 meter. Een afstand die bij de mannen niet los wordt gereden. Toch reed Jilek 'm en met succes: met 3:34,09 reed hij dik drie seconden onder het officiële wereldrecord van de Noor Eskil Ervik. In 2005 reed Ervik 3:37,28, een tijd die twintig jaar later nog altijd blijft staan omdat die tijd wél officieel was. Toch zorgt de prestatie van Jilek voor bewondering van de Nederlandse schaatsers in Thialf, die het dinsdag zagen gebeuren.

'Was niet eens de bedoeling'

“Het lijkt net alsof hij geen zuur in de poten krijgt”, zei Bart Hoolwerf tegen schaatsen.nl. Patrick Roest was er niet eens bij, maar hoorde ook heel snel van de recordtijd en was daarvan onder de indruk: "Zo, die is hard gegaan", was zijn reactie. Volgens de Nieuw-Zeelandse trainer van Jilek was het 'niet eens de bedoeling' voor zijn pupil om 'zo snel te schaatsen'. “Metodej was vertrokken voor een tijd hoog in de 3.36. Hij reed echter drie rondjes in de training op dezelfde snelheid als in de race. Ik denk dat hij zich goed genoeg voelde om die rondetijden vast te houden.”

Medaille op de Winterspelen

De 3000 meter is geen officiële afstand meer, maar de tijd van de jonge Tsjech laat veel concurrenten voor de vijf- en tien kilometer schrikken bij de start van het olympische seizoen. Jilek zelf is ook verrast met zijn prestatie. "Hopelijk kan ik op deze manier voortborduren, want dan is er veel mogelijk. Ja, zelfs een medaille tijdens de Winterspelen van Milaan. Dat is het grote doel.” Dat kan Jilek ook nog eens doen op meerdere afstanden. Volgens zijn trainer is de mass start namelijk zijn beste discipline. "Hij nadert nu al zijn beste rondetijden."