Dat Femke Kok in topvorm verkeert, liet ze de afgelopen weken al meermaals zien. Een week voor de NK afstanden in Thialf toonde de topschaatsster van Reggeborgh zich zaterdag nogmaals. Op de 1000 meter liet ze Jutta Leerdam flink schrikken.

Leerdam heeft al bijna drie jaar het baanrecord in Thialf op de 1000 meter in handen. Haar 1:12,80 van december 2022 dreigde zaterdag door Kok verbeterd te worden. De topsprintster kwam maar 0,07 seconde tekort op de kilometer om Leerdam uit de boeken te rijden. Maar dat ze haar visitekaartje voor de zoveelste keer deze maand uitdeelt, staat vast. Na eerder al vriend en vijand verrast te hebben op de voor haar ongebruikelijke 1500 meter, toont Kok nu ook topvorm op de 1000 meter. En dan moet 'haar' 500 meter ook nog komen.

Antoinette Rijpma-de Jong

Leerdam reed tijdens de testwedstrijd in Heerenveen zaterdag zelf niet en kon zich dus ook niet meten aan de tijd van Kok. Antoinette Rijpma-de Jong werd zaterdag tweede en kwam tot 1:14,25. Flink langzamer dan de beste van het stel, maar wel sneller dan dat ze tot nu toe was dit seizoen. Het geeft ook voor haar maar aan dat ze scherp is bij de start van het seizoen, volgende week in Thialf. Op de 500 meter reed Kok dan weer niet. De kortste sprintafstand werd 'gewonnen' door haar ploeggenoot Marrit Fledderus in 37,56 seconden.

Mannen

Bij de mannen reden Jenning de Boo, Stefan Westenbroek en Dai Dai N'Tab op de 500 meter allemaal hun beste seizoenstijd. Samen met Janno Botman waren zij de enige vier schaatsers die onder de 35 seconden klokten tijdens de laatste testrit. Op de 1000 meter liet Kjeld Nuis zich zien met een tijd van 1:08,15. Hij was de snelste op de kilometer en had verder alleen concurrentie van Wesly Dijs, die achter Nuis de tweede tijd van de dag klokte: 1:09,37. Volgend weekend zijn de NK afstanden in Thialf, waar ook de World Cup-tickets worden vergeven.