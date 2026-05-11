Erben Wennemars liep zondag ook mee tijdens de Wings for Life Run in Breda. Hij was daar niet alleen als loper, maar ook als motivator. Zo is er een deel van zijn speech richting een groep deelnemers opgedoken.

Wennemars liep zelf mee tijdens het bekende hardloopevenement in Breda. In deze race moeten lopers net zo lang lopen, totdat ze ingehaald worden door een rijdende finishlijn. Dit is in de vorm van een volgauto met daarin ex-coureur Robert Doornbos en ex-sprinter Churandy Martina. Word je ingehaald door de volgwagen, dan zit jouw race erop. Voor Wennemars duurde het maar liefst 43,13 kilometer voor hij werd ingehaald. Na de race liet hij direct weten dat hij verder ging dan hij 'professioneel' ooit ging.

Speech van Wennemars

Maar voor de race doken er ook al beelden op van een prachtige speech die Wennemars gaf. De oud-topschaatser sprak een groep lopers toe en richtte zich daarbij specifiek tot twee deelnemers. De ene deed mee in een rolstoel en de andere liep achter een rollator. De Wings for Life Run is voor het goede doel en heeft als slogan 'we lopen voor de mensen die niet kunnen lopen' en dat haalde Wennemars dan ook aan.

"Fantastisch dat jullie hier aan de start staan. Want we lopen voor jou, we lopen voor jou en lopen voor alle mensen die niet kunnen lopen. En dat maakt het ook zo'n fantastisch evenement", zo sprak Wennemars voor de race. De beelden werden gedeeld door de sportieve influencer Luna Nieuwboer.

Bekende deelnemers over de hele wereld

Wennemars was niet de enige bekende (oud-)sporter die meedeed aan het evenement. Wereldwijd stonden er veel bekenden uit de sportwereld aan de start. Zo deden in Nederland ook schaatsers Joy Beune en Kjeld Nuis mee, maar in het buitenland stond bijvoorbeeld ook oud-Liverpool-coach Jurgen Klopp aan de start. Hij maakte zelfs een hele videoreportage van zijn deelname. Het feit dat Klopp meedeed is ook weer niet erg verrassend, aangezien hij werkzaam is als sportdirecteur voor Red Bull, de organisator van de Wings for Life Run.

